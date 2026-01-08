Pravda Správy Domáce Štátnu operu povedie Ondrej Bernát, do funkcie ho vymenovala Šimkovičová

Štátnu operu v Banskej Bystrici povedie Ondrej Bernát, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).

08.01.2026 13:49
Ondrej Bernát (druhý zľava) ešte ako riaditeľ Úradu KSK v januári 2017.
Ministerka pri tejto príležitosti navštívila Štátnu operu, stretla sa so zamestnancami inštitúcie a absolvovala aj pracovné rokovanie s vedením opery. „Počas návštevy sa ministerka oboznámila s aktuálnym fungovaním Štátnej opery, jej umeleckými plánmi, ekonomickou situáciou, ako aj s výzvami, ktorým inštitúcia v súčasnosti čelí,“ informovala riaditeľka komunikačného odboru rezortu kultúry Petra Demková.

Podľa ministerstva kultúry je vymenovanie nového riaditeľa dôležitým krokom k posilneniu riadenia inštitúcie, a tiež k zabezpečeniu jej dlhodobej udržateľnosti a umeleckej kvality. Šimkovičová deklarovala i pripravenosť aktívne riešiť v úzkej spolupráci s vedením Štátnej opery a odbornou verejnosťou všetky ekonomické a programové otázky, ktoré s fungovaním Štátnej opery.

Pre konsolidáciu zníži rezort kultúry počty pracovných miest, môže sa to týkať približne štyroch stoviek ľudí, uviedol generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala v relácii Ide o pravdu.

V prvej polovici decembra 2025 ministerstvo informovalo, že ku koncu daného roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Svitok podal k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Ako neskôr spresnila vedúca propagácie Štátnej opery Katarína Vollmannová, Svitkovu rezignáciu prijala ministerka kultúry Šimkovičová. „Šimon Svitok bol do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery menovaný ministerkou kultúry Slovenskej republiky a túto pozíciu zastával od júla 2024,“ pripomenula Vollmannová. Potvrdila, že Svitok sa po rezignácii vracia na svoju pôvodnú pracovnú pozíciu umeleckého riaditeľa opery a sólistu Štátnej opery. Rozhodnutie rezignovať na funkciu generálneho riaditeľa podľa jej slov urobil vyslovene z osobných dôvodov súvisiacich s dlhodobým pracovným tlakom a potrebou chrániť svoje zdravie.

