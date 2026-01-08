Dobrovoľní hasiči si zaslúžia uznanie. Anketa, ktorá mení vďaku na reálnu pomoc, pokračuje!

Po úspešnom pilotnom ročníku vstupuje Anketa do svojho 2. ročníka a opäť ponúka dobrovoľným hasičským zborom príležitosť ukázať Slovensku svoj najlepší zásah, podujatie alebo dlhodobú činnosť.
Anketa, ktorá má skutočný dopad
Anketa nie je len o symbolickej vďake. Víťazi a finalisti získavajú reálne ceny a technické vybavenie, ktoré im pomáha pri ďalších zásahoch – od finančných prostriedkov, cez techniku až po prestížne ocenenie v podobe sklenenej zásahovej helmy. Prvý ročník ukázal, že úspech v Ankete znamená aj zvýšený rešpekt verejnosti, motiváciu členov zboru a posilnenie postavenia hasičov v komunite.
Silným dôkazom je aj zbor DHZO Ivanka pri Dunaji, víťaz 1. kategórie za oblasť Západ, ktorý z úst veliteľa Filipa Buriánka spolu s pánom Radomírom Čechom, riaditeľom Ankety predstavili dopady víťazstva v nedávnom rozhovore v relácii Raňajky na TA3. Ako zaznelo, získaná hasičská záchranná štvorkolka dnes slúži tam, kde rozhodujú minúty – v teréne, kam sa bežná technika nedostane.
Prihlásiť sa môže každý aktívny zbor
Do Ankety sa môžu zapojiť všetky dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku, bez ohľadu na veľkosť či región. Rozhoduje kvalita prihláseného zásahu alebo aktivity, nie počet členov. Anketa je rozdelená do dvoch kategórií:
· 1. kategória: DHZO/DHZM – zásahová činnosť
· 2. kategória: DHZ – preventívna, spoločenská a práca s mládežou
Práve druhý ročník má ambíciu osloviť ešte viac zborov a ukázať, že hrdinovia nie sú len v televízii, ale v každej obci.
Čas sa kráti – uzávierka je už čoskoro
Prihlasovanie do 2. ročníka Ankety dobrovoľní hasiči roka 2025 sa uzatvára o polnoci 15. januára. Prihlásenie zaberie len niekoľko minút, no môže priniesť uznanie, ktoré má dlhodobý význam pre celý zbor. Prihlasovací formulár nájdete na: www.adhr.sk
Neodkladajte to na poslednú chvíľu. Vyberte svoj najlepší príbeh, zásah alebo podujatie a staňte sa súčasťou Ankety, ktorá dáva dobrovoľným hasičom verejný rešpekt a skutočnú podporu.