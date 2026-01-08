Pravda Správy Domáce Vyletel z cesty, nabúral a auto sa vznietilo. Vodič vyviazol s ľahkými zraneniami, dostal pokutu

Vo štvrtok ráno došlo na ceste z Michaloviec smerom na obec Vinné k dopravnej nehode osobného motorového vozidla.

08.01.2026 14:53
nehoda Foto:
Vozidlo po nehode pri obci Vinné vo štvrtok 8. januára 2026.
Vodič v pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnemu stavu a povahe vozovky, následkom čoho zišiel mimo cesty, narazil do betónového múrika a vozidlo sa prevrátilo na strechu. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, po nehode došlo k vznieteniu vozidla.

Vodič bol po nehode vyšetrený v nemocnici, utrpel len ľahké zranenia a dychová skúška u neho bola negatívna. „Zisťovateľ príčin požiaru vylúčil cudzie zavinenie – k požiaru došlo v dôsledku vznietenia paliva,“ doplnila polícia.

Dopravná nehoda bola riešená v blokovom konaní, vodičovi bola uložená pokuta vo výške 150 eur. „Apelujeme na vodičov, aby v zimných a zhoršených poveternostných podmienkach prispôsobili rýchlosť jazdy nielen stavu vozovky, ale aj svojim schopnostiam,“ dodala polícia s tým, že neprispôsobená rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd.

