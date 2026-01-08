Pravda Správy Domáce Rekordná lúpež šperkov aj útoky na ženy: Polícia identifikovala člena gangu a zadržala ďalších lupičov

Slovenská polícia v posledných dňoch zaznamenala úspechy pri objasňovaní trestnej činnosti, od sofistikovanej lúpeže šperkov až po pouličnú kriminalitu.

08.01.2026 15:27
Ako z filmu. Maskovaní lupiči vykradli zlatníctvo v Bratislave
V nákupnom centre pri bratislavských Zlatých pieskoch ukradla skupina maskovaných osôb šperky.

Najzávažnejší posun nastal v prípade novembrového prepadnutia zlatníctva v bratislavskom obchodnom centre na Ceste na Senec. Vyšetrovateľ v neprítomnosti obvinil 35-ročného Rumuna Popa V., ktorý mal byť súčasťou organizovanej skupiny.

Podľa hovorkyne Silvie Šimkovej vtrhlo 30. novembra do predajne najmenej sedem páchateľov v bielych celotelových overaloch. Ich akcia zanechala škody vo výške približne 856 000 eur. Vzhľadom na výšku škody a mieru organizovanosti ide o jednu z najväčších lúpeží šperkov na Slovensku za posledné dekády. Keďže sa obvinený nachádza v zahraničí, slovenské orgány čakajú na doručenie obvinenia a súčinnosť miestnych bezpečnostných zložiek. V prípade dokázania viny mu hrozí sedem až 12 rokov väzenia.

Kým pri šperkoch išlo o plánovanú akciu, začiatok januára v hlavnom meste poznačili útoky na ženy. Polícia už objasnila dva prípady, v ktorých obvinení muži skončili vo väzbe. Na Rybničnej ulici mal 43-ročný František P. pod hrozbou smrti fyzicky napadnúť staršiu blízku osobu kvôli 20 eurám.

O deň neskôr, 4. januára, došlo k incidentu na Račianskej ulici. Tridsaťpäťročný Imrich O. mal najskôr žene ponúkať imitáciu bankovky za sexuálne služby a po odmietnutí ju násilím okradnúť o mobil a peňaženku. Policajti ho zadržali krátko nato v prostriedku MHD aj s ukradnutým telefónom.

Prípady uzatvára incident z opačného konca Slovenska. V Liptovskom Mikuláši zadržali 19-ročného mladíka, ktorý sa pokúsil z predajne obchodného reťazca odcudziť kávu v hodnote 11,40 eura. Hoci išlo o drobnú sumu, vzhľadom na jeho predchádzajúce dva priestupky za posledný rok tentoraz čelí trestnému stíhaniu. Prípad bol riešený v superrýchlom konaní priamo z cely policajného zaistenia.

