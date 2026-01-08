V rámci akcie proti nelegálnej migrácii odhalili bezpečnostné zložky aj prechovávanie drog

„Prostredníctvom špeciálneho vozidla na kontrolu kontajnerov a vozidiel bolo vytypovaných a skontrolovaných osem nákladných vozidiel, pričom výsledky kontrol boli negatívne. Ďalším špecializovaným vozidlom určeným na kontrolu rádioaktivity a tovaru prepravovaného vo vozidlách bolo skontrolovaných 76 vozidiel. Kontroly boli ukončené s negatívnym výsledkom,“ povedala Lucia Verchovodková z kancelárie prezidenta finančnej správy. Doplnila, že colníci počas akcie využívali viaceré technické prostriedky, vrátane mobilného skenera a špecializovaných detekčných zariadení. Nasadené boli aj psy vycvičené na vyhľadávanie nelegálneho tovaru. „Využité boli aj odborné postupy finančnej správy pri kontrole dopravných prostriedkov a odhaľovaní porušení colných a daňových predpisov,“ dodala Verchovodková.
Ministerstvo vnútra SR doplnilo, že na základe informácie z Národnej ústredne informácií o pasažieroch počas akcie zadržali tri podozrivé osoby s falošnými estónskymi pasmi a v jednom prípade tzv. lookalike pasu, kedy sa osoba iba vydáva za držiteľa platného pasu. Išlo konkrétne o štátnych príslušníkov Turecka a Afganistanu.
Okrem nasadenia modernej techniky, teda dronov, mobilných röntgenov, skenerov či zariadení na detekciu falošných cestovných dokladov, boli podľa rezortu vnútra do akcie zapojené aj špecializované živé jednotky. „V teréne pôsobili dva služobné kone Policajného zboru a deväť služobných psov, z toho jeden vycvičený na vyhľadávanie výbušnín v spolupráci s pyrotechnikom. Na zabezpečení sa podieľalo 50 príslušníkov Policajného zboru, 25 príslušníkov Finančnej správy SR a 26 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. podporených dvoma policajnými služobnými člnmi, mobilným skenerom, špeciálnym vozidlom monitorujúcim radiáciu prechádzajúcich vozidiel a vrtuľníkom AW189 Leonardo," zrekapitulovalo ministerstvo.
Akciu bezpečnostných zložiek „Zelená 2026“ zameranú na boj s nelegálnou migráciou si v stredu 7. januára na slovensko-maďarskej hranici pozrel aj minister vnútra Bavorska Joachim Herrmann. Ako v tejto súvislosti povedal šéf slovenského rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok, akcia dáva jasný signál partnerom, že Slovensko je pripravené chrániť schengenský priestor.