Koniec 19-ročného trestu? Ústavný súd žiada Luxemburg o verdikt, ktorý môže vyslobodiť Kočnera

Informoval o tom denník Sme s tým, že odpoveď môže ovplyvniť aj prípad Mariana Kočnera, ktorý si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Aj keď sa prejudiciálna otázka týka iného prípadu, podľa denníka ide v tomto prípade o princípy, ktorých sa domáha aj Kočner.
Súdny dvor EÚ podľa Sme o danej problematike už raz rozhodol, verdikt sa však týkal prípadu z oblasti správneho, nie trestného práva. Najvyšší súd SR následne dospel k záveru, že rozsudok súdneho dvora vo veci Baji Trans, s. r. o., týkajúci sa pokuty pre vodiča kamióna, je v trestnom konaní neaplikovateľný.
„Krátko pred Vianocami však ústavný súd informoval, že sa na Luxemburg s obdobnou otázkou o zmiernených trestoch predsa len obráti znova. Tentoraz sa už konkrétne pýta na trestné prípady,“ uviedol denník Sme. V prípade obdobného rozhodnutia by podľa denníka bol najvyšší súd prakticky prinútený vyhovieť dovolaniu Kočnera v zmenkovej kauze. „Znamenalo by to zrušenie 19-ročného právoplatného trestu, ktorý dostal rovnako ako jeho komplic Pavol Rusko, za falšovanie zmeniek televízie Markíza, a nové kolo súdneho procesu,“ napísal denník.
Sme tiež pripomína, že po spornej koaličnej novele trestných kódexov by dvojici po novom nehrozilo 12 až 20 rokov väzenia ako pôvodne, ale len päť až 12 rokov. „Kočner je za mrežami už od júna 2018 a dnes 62-ročný odsúdený by teda prakticky okamžite mohol žiadať o podmienečné prepustenie," dodalo Sme.