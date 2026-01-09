Pravda Správy Domáce Takú nízku teplotu nenamerali na Slovensku päť rokov. SHMÚ hlási najmrazivejšiu noc zimy

Slovenský hydrometeorologický ústav nameral v noci najnižšiu teplotu za posledných päť rokov.

09.01.2026 10:15 , aktualizované: 10:19
Ľudia sa korčuľujú a hrajú hokej na zamrznutom Chorvátskom ramene v bratislavskej Petržalke 8. januára 2026.
„Zhruba na polovici územia teplota poklesla pod –15°C, lokálne, najmä na strednom Slovensku, bolo aj pod –20 °C,“ napísali meteorológovia.

A päťročný rekord padol vo Vígľaši – Pstruši, „kde sme ráno podľa operatívnych údajov namerali –25,6 °C. Takto nízka teplota sa v sieti našich staníc nevyskytla od 13.2. 2021, kedy bolo v Hajnáčke na juhu stredného Slovenska –26,6 °C“.

Aj absolútny slovenský rekord padol na stanici vo Vígľasi – Pstruši. 11. februára 1929 tam namerali doposiaľ neprekonaných –41,0 °C. Išlo o najtuhšiu zimu 20. storočia na území Slovenska.

Teploty pod -20 stupňov Celzia nemusia byť prekvapením
Celodenný mráz, v noci extrémne teploty .

Zaujímavé je, že na juhovýchode Podunajskej nížiny, v Mužly namerali menej ako –20 °C.

„Teplejšie, len okolo –7 °C, zostalo na krajnom juhozápade, kde chýba snehová pokrývka a bol tu relatívne najteplejší vzduch a taktiež na severovýchode krajiny, kde sa v noci nevyjasnilo a zostala tam nízka oblačnosť,“ skonštatoval SHMÚ.

Ďalšia noc bude podľa SHMÚ tiež mrazivá ale ani z ďaleka tak, ako táto. Už teraz pribudla na západnom a strednom Slovensku oblačnosť teplého frontu a západným Slovenskom začína postupovať ďalej na východ už aj zrážkové pásmo. To je však relatívne slabé a navyše sa bude aj rozpadávať. Očakávame, že pripadne tak od poprašku do 3 cm snehu. Vo východnej polovici sa miestami zrážky ani nevyskytnú.

