Takú nízku teplotu nenamerali na Slovensku päť rokov. SHMÚ hlási najmrazivejšiu noc zimy

„Zhruba na polovici územia teplota poklesla pod –15°C, lokálne, najmä na strednom Slovensku, bolo aj pod –20 °C,“ napísali meteorológovia.
A päťročný rekord padol vo Vígľaši – Pstruši, „kde sme ráno podľa operatívnych údajov namerali –25,6 °C. Takto nízka teplota sa v sieti našich staníc nevyskytla od 13.2. 2021, kedy bolo v Hajnáčke na juhu stredného Slovenska –26,6 °C“.
Aj absolútny slovenský rekord padol na stanici vo Vígľasi – Pstruši. 11. februára 1929 tam namerali doposiaľ neprekonaných –41,0 °C. Išlo o najtuhšiu zimu 20. storočia na území Slovenska.
Zaujímavé je, že na juhovýchode Podunajskej nížiny, v Mužly namerali menej ako –20 °C.
„Teplejšie, len okolo –7 °C, zostalo na krajnom juhozápade, kde chýba snehová pokrývka a bol tu relatívne najteplejší vzduch a taktiež na severovýchode krajiny, kde sa v noci nevyjasnilo a zostala tam nízka oblačnosť,“ skonštatoval SHMÚ.Čítajte viac K Francúzsku sa cez Britániu blíži búrka Goretti, veľkú časť Európy trápi sneženie
Ďalšia noc bude podľa SHMÚ tiež mrazivá ale ani z ďaleka tak, ako táto. Už teraz pribudla na západnom a strednom Slovensku oblačnosť teplého frontu a západným Slovenskom začína postupovať ďalej na východ už aj zrážkové pásmo. To je však relatívne slabé a navyše sa bude aj rozpadávať. Očakávame, že pripadne tak od poprašku do 3 cm snehu. Vo východnej polovici sa miestami zrážky ani nevyskytnú.