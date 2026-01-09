Žilinka ide do boja so Šaškom: na súd podáva desiatky žalôb pre zrušený tender na záchranky

„Minister zdravotníctva SR dňa 5. januára 2026 nevyhovel protestom, ktoré som podal proti rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva SR z 8. októbra 2025, ktorými boli zastavené konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. (…) V konaní o protestoch neodstránil zásadné porušenia zákona, majúce charakter reťazenia nezákonnosti, ktorými Ministerstvo zdravotníctva SR zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania, preto vo veciach podám správne žaloby (32),“ ozrejmil Žilinka.Čítajte viac Politická prestrelka: Gröhling proti Dankovi nešetril kritikou, zákon o hazarde rozhádal koalíciu. Rúti sa Slovensko po gréckej ceste?
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora.
Šaško trvá na tom, že ministerstvo postupovalo správne. Zrušenie tendra je podľa jeho slov rezort pripravený obhájiť aj na súde. V koncoročnom rozhovore pre TASR zároveň zdôraznil, že zrušením tendra nevznikla štátu žiadna finančná škoda a cieľom ministerstva bolo chrániť verejný záujem.Čítajte viac Fico bráni Šaška. Premiéra nevyrušil právny názor generálneho prokurátora na záchrankový tender