Vláda zastropovala ceny tepla pre obecné byty a schválila kľúčovú reformu azylu

Lacnejšie teplo pre obecné a štátne nájomné byty
Dôležitou správou pre obyvateľov obecných bytov je schválená novela nariadenia z dielne ministerstva hospodárstva. Vláda rozhodla, že k vybraným koncovým odberateľom tepla budú po novom patriť aj nájomcovia v bytoch vo vlastníctve obcí, vyšších územných celkov (VÚC) či v bytoch v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Ide o prípady, kde charakter budovy doteraz neumožňoval doručiť adresnú energopomoc. Pre tieto domácnosti bude nárast nákladov na teplo v roku 2026 limitovaný, pričom maximálna cena sa určí podľa vládneho stropu.
Reforma azylu
Vláda odobrila návrh nového zákona o medzinárodnej ochrane, ktorý po rokoch nahradí doterajší zákon o azyle. Rezort vnútra ním reaguje na novú migračnú politiku EÚ. Najzásadnejšou novinkou je inštitút konania o azyle priamo na hraniciach. V týchto prípadoch sa o žiadostiach rozhodne v lehote 12 až 16 týždňov. Štát získa právomoc obmedziť slobodu pohybu žiadateľov na hraniciach, no zároveň im musí poskytnúť bezplatné právne poradenstvo a vyhotovovať zvukové záznamy z pohovorov. Nová legislatíva, ktorá zasiahne aj Trestný zákon či zákon o pobyte cudzincov, by mala nadobudnúť účinnosť 12. júna 2026.Čítajte viac Energie na Slovensku zdražejú pre všetkých. Vyššie účty čakajú aj ľudí, ktorí dostanú energopomoc
Vyššie platby pre pohotovosti
V snahe stabilizovať sieť pohotovostí vláda schválila nariadenie, ktoré zvyšuje platby z verejného zdravotného poistenia pre ambulancie pohotovostných služieb. Úprava sa týka pevných ambulantných pohotovostí aj zubno-lekárskych služieb. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že cieľom je pokryť reálne ekonomické náklady lekárov, ktoré v poslednom období vzrástli. Nové ceny za výkony a paušálne úhrady začnú platiť už od 15. januára 2026.
Ochrana detí v digitálnom priestore
Ministri vzali na vedomie správu o ochrane detí na internete, ktorá odhalila, že až 97 % žiakov má prístup k sieti a viac ako polovica má skúsenosť s negatívnym obsahom. Na základe týchto dát rezort práce pripravuje novú legislatívu pre dištančné poradenstvo. Už teraz sú nastavené štandardy pre linky pomoci (IPčko, Linka detskej istoty či Nezábudka), ktoré majú deťom garantovať bezpečnú a anonymnú pomoc. Správa vyzdvihla aj preventívne akcie na školách a aktivity organizácie digiQ, ktorá nahlásila viac ako 1 300 nenávistných prejavov v online priestore.
Noví kandidáti na sudcov do Štrasburgu
V samostatnom bode vláda schválila trojicu kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku. Sú nimi Katarína Roskoványi, Branislav Jablonka a Ondrej Laciak. Ich nominácie, ktoré predložila Súdna rada SR, teraz posúdi Poradný panel Rady Európy. Ak prejdú kontrolou odborných predpokladov, o ich zvolení bude rozhodovať Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.Čítajte aj Čo dovoľuje rokovací poriadok a čo nie? Matovičova potýčka v parlamente opäť otvorila otázku disciplíny na schôdzach
Podpora inovácií a bezplatná pomoc pre podniky
Vláda odklepla aj Akčný plán k Národnej stratégii duševného vlastníctva na roky 2026 – 2030. Úrad priemyselného vlastníctva SR upozornil, že väčšina slovenských firiem si svoje nápady nechráni pre nedostatok vedomostí a zložitosť systému. Štát preto zavedie bezplatné poradenstvo vo forme výjazdov priamo do firiem. Cieľom je naučiť podnikateľov, ako využiť priemyselné vlastníctvo na svoj rozvoj. Plán zahŕňa aj výchovu nových odborníkov, stáže pre študentov a zviditeľnenie alternatívnych riešení sporov. Plnenie týchto úloh sa bude vyhodnocovať koncom roka 2031.
Prísnejšie pravidlá pre investičné fondy
Vláda schválila aj novelu zákona o kolektívnom investovaní, ktorá do slovenského poriadku preberá európske smernice z roku 2024. Cieľom je zjednotiť pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov v rámci celej EÚ. Legislatíva prináša harmonizáciu pre správcov poskytujúcich úvery a presne definuje pravidlá delegovania činností. Novela sa zameriava aj na riziká pri transakciách s derivátmi a zavádza mechanizmy na zmiernenie rizika protistrany. Na základe praxe sa zavádza pravidelná rotácia oceňovateľov nehnuteľností a nové označenie „správca podlimitných rizikových fondov“. Účinnosť je nastavená na etapy: od 16. apríla 2026, 25. júna 2026 až po 16. apríla 2027.Čítajte aj Babiš s Ficom ohlásili návrat k spoločným rokovaniam vlád, chcú vzkriesiť aj V4. Česko pomôže Slovensku s plynom
Strategická ochrana štátu a akčný plán pre zdravie
Bezpečnosť krajiny má posilniť nová stratégia odolnosti kritických subjektov. Slovensko opúšťa starý systém statickej ochrany a prechádza na dynamické riadenie rizík v doprave, energetike či zdravotníctve. Zároveň vláda schválila Akčný plán NEHAP VI, ktorý sa zameriava na zdravie obyvateľov v súvislosti so životným prostredím. Dokument rieši kvalitu ovzdušia, prístup k pitnej vode aj prítomnosť chemikálií v potravinách. Štát plánuje investovať do monitoringu pôdy, preventívnych kampaní proti infekčným chorobám a do bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Opatrenia budú financované zo štátnej pokladnice aj z fondov Európskej únie.