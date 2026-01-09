Kaliňák: Republika je oproti Matovičovi „ružový vánok“, spoluprácu si vieme predstaviť

Domáca politická scéna stojí pred možným zásadným spojením, keďže Smer oficiálne pripúšťa povolebnú koalíciu s hnutím Republika. Podpredseda vlády Robert Kaliňák uviedol, že v kľúčových otázkach, ako sú migrácia či opatrenia počas pandémie, dochádza k jasnému prieniku názorov. Rétoriku Republiky označil za „ružový vánok“ v porovnaní s pôsobením vlád Igora Matoviča a Ivety Radičovej.
„Dodnes máte desiatky rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušovaní ľudských práv. Jediný, kto kedy nasadzoval silové prostriedky na potláčanie iných názorov počas pokojných demonštrácií ľudí, bola Matovičova vláda a Radičovej vláda,“ vyhlásil Kaliňák. Podľa neho majú strany Smer, Hlas a Republika v mnohých oblastiach spoločné videnie sveta. „Sú veci, kde sa nezhodneme, to je úplne jasné, ale o tom je demokratická súťaž. A každý, kto dostane mandát od voličov, má právo podieľať sa na moci,“ zdôraznil minister. Podotkol tiež, že Republika prešla svojím vývojom a fašistické názory dnes podľa neho reprezentujú skôr tí, ktorí upierajú iným právo na vlastný názor.Čítajte viac Fico a Uhrík v koalícii? Lákavá nevesta pre Smer. Volič bude mať problém vybrať si, hovorí politológ
V oblasti bezpečnosti minister obrany ohlásil prípravu zmien na ochranu vzdušného priestoru pred malými dronmi. Kaliňák upozornil, že súčasná legislatíva nepočíta s hybridnými hrozbami v čase mieru. „Veľa krajín má v ústave v zásade zakotvené, že ozbrojené sily nastupujú a používajú svoje zbrane predovšetkým vo vojnovom stave. To však nepočíta s ohrozeniami, akými sme nedávno boli svedkami aj v Poľsku,“ vysvetlil potrebu nových postupov. O posilnení východného krídla NATO bude v Bratislave rokovať aj s vrchným veliteľom Alexusom Grynkewichom.
Minister sa vyjadril aj k senzitívnej téme snahy USA o získanie Grónska, ktorú otvorila administratíva Donalda Trumpa. Kaliňák považuje Spojené štáty za partnera, ktorý rešpektuje medzinárodné právo, a neočakáva žiadnu agresiu. „Ja vnímam, že Dánsko má svoje zmluvy so Spojenými štátmi a že sa to bude diať prostredníctvom väčšej vojenskej prítomnosti spojenca u spojenca. Nemyslím si, že to bude urobené nejakou vyloďovacou inváziou,“ uzavrel Kaliňák s tým, že dôležitý bude výsledok rokovaní medzi Dánskom a USA.Čítajte viac Útok, kúpa alebo kampaň. Ako by USA mohli získať Grónsko?