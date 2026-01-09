Rusko nie je pre Slovensko hlavnou hrozbou, tvrdí Kaliňák. Armáda sa pripravuje na drony

„My sme neboli ohrození zo strany Ruskej federácie. Provokácie za posledné tri roky zo strany Ruska smerom k Slovenskej republike neprebehli žiadne. Sú štáty Severoatlantickej aliancie, ktoré majú ako svoju prvú hrozbu a prvého nepriateľa nastavenú Ruskú federáciu. K týmto krajinám Slovensko nepatrí,“ uviedol Kaliňák po dnešnom rokovaní slovenskej vlády.
Podľa skorších informácií vlani v septembri tri ruské vojenské lietadlá na 12 minút narušili estónsky vzdušný priestor. Moskva tento incident poprela, ktorému predchádzal vpád dvoch desiatok ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska. Spravodajské služby európskych krajín varujú pred snahami ruských tajných služieb organizovať napríklad výbuchy či podpaľačské útoky v Európe. V roku 2024 sa cudzinec pokúsil zapáliť autobusové depo dopravného podniku v Prahe, čo vtedajšia vláda označila za súčasť ruskej „hybridnej vojny“.
Kaliňák v piatok uviedol, že Bratislava sa chce zamerať na projekt obrany proti malým a stredným dronom. Minister v tejto súvislosti hovoril o všeobecnej hrozbe napríklad zo strany organizovaného zločinu, nie ako o reakcii Bratislavy na možné ohrozenie zo strany Ruska. To využíva drony pri útokoch na ukrajinskom území; drony nasadzuje aj Kyjev proti cieľom v Rusku.
„Veľa krajín má v ústave v zásade zakotvené, že ozbrojené sily nastupujú a používajú svoje zbrane predovšetkým vo vojnovom stave a v čase vojny. To však nepočíta s ohrozeniami, akými sme nedávno boli svedkami aj v Poľsku, a preto treba byť pripravený na takúto možnosť, aby ozbrojené sily mohli reagovať na narušenie našich vzdušných priestorov aj prostriedkami netypickými, teda menšími dronmi,“ poznamenal.
Kaliňák avizoval, že o téme ochrany protivzdušnej obrany sa bude rozprávať aj s vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe Alexusom Grynkewichom. Ten má prísť na budúci týždeň do Bratislavy. Baviť sa budú aj o operácii NATO Eastern Sentry (Východná stráž) zameranej na posilnenie obrany východného krídla NATO.