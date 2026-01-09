Pravda Správy Domáce Poslanci pôjdu v roku 2026 do roboty iba päťkrát, podľa Hlasu sa zamestnanci potrebujú venovať rodinám

Poslanci pôjdu v roku 2026 do roboty iba päťkrát, podľa Hlasu sa zamestnanci potrebujú venovať rodinám

Predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas) stanovil pre rok 2026 iba päť riadnych schôdzí parlamentu. Termíny začiatkov schôdzí vytýčil na 27. januára, 14. apríla, 26. mája, 15. septembra a 17. novembra.

09.01.2026 14:02
debata (6)

„Museli sme brať do úvahy prázdniny, aj jarné aj letné, aby sa najmä zamestnanci parlamentu mohli venovať svojim rodinám, lebo keď rokuje parlament, musia byť v parlamente. Takto sa zosumarizujú aj potreby ich rodín,“ cituje portál Aktuality.sk šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho.

Divočina v NR SR: Piskot, pokriky, roztržka s Matovičom
Video
Parlament schválil novelu trestného zákona 76 hlasmi poslancov v búrlivej atmosfére. / Zdroj: NR SR

Parlament neprekypoval aktivitou ani v roku 2025. Poslanci sa odporúčali na vianočné sviatky už 12. decembra, i keď mali ešte v programe poslednej schôdze roka viac ako sto neprerokovaných zákonov. Koalícia tiež celý uplynulý rok odsúvala odvolávania viacerých ministrov aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Na januárovú schôdzu odsunula šesť návrhov na odvolanie ministrov – šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), šéfa rezortu životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) a šéfa rezortu investícií Samuela Migaľa. Opozícia kritizuje, že koalícia jej zabraňuje uplatniť si jednu zo svojich najsilnejších ústavných právomocí – požiadať parlament o vyslovenie nedôvery ministrom aj vláde. Líder najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka to označil za pohŕdanie voličmi aj ústavou. Koalícia sa podľa neho bojí, že by jednotliví ministri, ale i celá vláda Roberta Fica mohla padnúť.

Igor Matovič, parlament Čítajte viac Čo dovoľuje rokovací poriadok a čo nie? Matovičova potýčka v parlamente opäť otvorila otázku disciplíny na schôdzach

Otázne je, či parlament na januárovej schôdzi otvorí odvolávanie členov vlády. Koalícia už koncom uplynulého roka deklarovala, že ako prvé sa chce venovať zmene Rokovacieho poriadku. Tibor Gašpar zo Smeru chce, aby každý poslanecký klub aj nezaradení poslanci mali v rámci rozpravy pridelený limitovaný čas. Upraviť sa má aj sankcia za vykázanie z rokovacej sály, po novom má byť vo výške mesačného platu daného poslanca.

Čo ma držíš, čo ma škrtíš? Matovič zverejnil video z parlamentu
Video
Parlament schválil novelu trestného zákona 76 hlasmi poslancov v búrlivej atmosfére.
Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #parlament #Národná rada SR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"