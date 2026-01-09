Machová stena za 156-tisíc či bar za 18-tisíc eur. Matovičovci vyzývajú ÚVO pre Kukuricu „klepnúť Kaliňákovi po prstoch“

Grendel podotkol, že nejde len o jednotlivé luxusné položky, ako napríklad machová stena za 157-tisíc eur, kuchynská linka za 24-tisíc eur alebo barový pult za 18-tisíc eur. „Rekonštrukcia tejto budovy sa od nástupu Roberta Kaliňáka zmenila na čiernu dieru, v ktorej miznú desiatky miliónov eur,“ vyhlásil poslanec. Hnutie Slovensko preto vyzvalo ÚVO, aby sa tomu prestal prizerať a zakročil. Grendel upozornil, že ÚVO v apríli minulého roka oznámil kontrolu rekonštrukcie. „Po trištvrte roku však verejnosť stále nepozná výsledok,“ zdôraznil Grendel.
Hnutie Slovensko poukázalo na viacero podozrení v súvislosti s postupom Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (BARMO). „Prvým je extrémne predraženie projektu – pôvodná cena 35 miliónov eur sa vyšplhala na viac ako 72 miliónov eur,“ upozornilo hnutie. Podozrivou okolnosťou je podľa hnutia aj svojvoľná zmena účelu stavby. „Budova mala slúžiť ako služobná ubytovňa pre vojakov a radových zamestnancov rezortu, no stane sa z nej luxusné sídlo ministerstva,“ doplnilo Hnutie Slovensko. Ak minister obrany tvrdí, že by tam nemal koho ubytovať, tak to nie je podľa Grendela pravda. „Overovacia štúdia Fakulty architektúry a dizajnu STU počítala s ubytovaním na deviatich podlažiach s kapacitou 152 lôžok na základe interného prieskumu medzi zamestnancami rezortu,“ pripomenul Grendel s tým, že zmena účelu je navyše podľa neho v rozpore aj so stavebným povolením.
Zábery z októbra minulého roka a marca 2025 ukazovali skôr čistenie stavby a prípravné práce.
Za podozrivé Grendel považuje aj vylúčenie lacnejšieho uchádzača v súťaži na stavebné práce. „Tie získala spoločnosť SYTIQ, hoci jej konkurent ponúkol nižšiu cenu a rozdiel bol len približne 97-tisíc eur. Navyše, po podpise zmluvy boli uzavreté dodatky, ktorými sa cena stavebných prác podozrivo navýšila o ďalšie tri milióny eur,“ doplnil Grendel. Rovnaký scenár sa podľa jeho slov udial aj pri exteriérovej a interiérovej časti rekonštrukcie. Spoločnosť SYTIQ podľa jeho slov uspela aj napriek tomu, že jej ponuky výrazne prekročili predpokladanú hodnotu zákaziek, kým lacnejšia ponuku vylúčili. ÚVO tak podľa neho musí čo najskôr vyvodiť dôsledky.Čítajte viac Kaliňák obhajuje miliónovú obnovu Kukurice: Má byť reprezentatívnou budovou, lacnejšie to nešlo
Minister obrany reagoval na kritiku Hnutia Slovenska po dnešnom rokovaní vlády s tým, že opozícia iba búra, nevie stavať a bude vždy všetko kritizovať. Inak to podľa jeho slov nie je ani v prípade „Kukurice“. Minister zdôraznil, že budova bola v kritickom stave a na zrútenie. „My sme sa rozhodli dať tomu novú podobu architektmi, ktorí ju kedysi postavili. A tí predpisujú, ako chcú, aby budova vyzerala,“ povedal minister. Podotkol, že budova má nulovú uhlíkovú fasádu a na jej vrchu je prírodná zelená fasáda, ktorú opozícia označuje za machovú stenu, ktorá je interiérovým prvok. Minister vysvetlil, že ide v skutočnosti o exteriérový, protipožiarny, odvzdušňovaní obklad budovy, na čo boli určené peniaze z plánu obnovy, keďže ten hovorí o modernizácii a nulovej uhlíkovej stope. „Ale my to tu máme predmetom politickej témy, že si zase niekto robí luxusné dubajské sídlo. Veď to je štátny majetok, kde investujete peniaze,“ vyhlásil Kaliňák.
Správna otázka podľa ministra je, či majú investované peniaze tú hodnotu, ktorá pretrvá roky, budú ju používať ďalšie generácie a bude reprezentovať Slovensko aj ministerstvo obrany, ktoré ponúka všade vo svete najnovšie technológie a výdobytky výroby slovenského obranného priemyslu. „Alebo teda máme naďalej byť v budove zo 60. rokov a tam týmto zahraničným návštevám vysvetľovať, že prepáčte, nám tu nejde ani klimatizácia, lebo je to staršia budova, ale vy si buďte istí, že technológie, ktoré vám ponúkame, aby ste investovali miliardy do slovenského obranného priemyslu, budú v poriadku?“ vyhlásil Kaliňák, ktorý sa k téme „Kukurice“ vyjadroval už 30. decembra 2025.Čítajte viac Záchrana Kukurice, či premrhané milióny? Legendárny internát si definitívne privlastnia zamestnanci ministerstva, byty v ňom nečakajte
Priznal, že pôvodný návrh opráv rátal s nižšou cenou a verziou bez balkónov. Od tohto plánu sa však ustúpilo a padlo rozhodnutie, že architekti urobia úplne nový návrh ako exteriéru, tak aj interiéru. To, prečo je nábytok do „Kukurice“ drahší, je dôsledkom atypického tvaru budovy a špecifického oblúkového pilieru. Minister sa preto ostro ohradil voči kritike, že by išlo o neprimeraný luxus. Minister ďalej argumentoval aj tým, že daňových poplatníkov táto rekonštrukcia nijako nezaťaží, pretože ministerstvo obrany ušetrilo milióny na nákupe vojenskej techniky. Budova tak podľa jeho slov bude zrekonštruovaná v podstatne zadarmo, vďaka úsporám na pásových obrnených vozidlách.