Záleská prerušila proces s Bödörom a obracia sa na Ústavný súd, on s tým nesúhlasí

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská prerušila súdny proces s obžalovaným Norbertom Bödörom.

09.01.2026 15:10
Norbert Bödör prichádza na súdne pojednávanie na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v kauze "poskytnutia 50 000-eurového úplatku" 22. októbra 2025.
Ako informuje spravodajský portál 360tka, dôvodom je novela Trestného poriadku, ktorá sprísňuje využívanie spolupracujúcich obvinených. Sudkyňa z tohto dôvodu podáva podnet na Ústavný súd SR, aby novelu posúdil. Kým sa tak nestane, bude proces s Bödörom prerušený. On sám však podľa portálu s rozhodnutím nesúhlasí.

„My sme to neiniciovali,” reagoval pre 360tku obhajca Bödöra Marek Para, ktorý avizoval, že dá súdu návrh, aby sa v procese pokračovalo. „Môj klient bol pripravený vypovedať,” doplnil Para.

Bödör sa postavil pred Záleskú. Sudkyňa odmietla výpoveď Čurillu i záznamy z NAKA
