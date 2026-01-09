V júli končí funkčné obdobie sudkyni Ústavného súdu, Raši vyhlásil voľbu kandidátov

Návrhy uchádzačov o post ústavného sudcu treba doručiť Ústavnoprávnemu výboru NR SR cez podateľňu Kancelárie NR SR najneskôr do 27. marca do 15.00 h tak, aby sa voľba mohla uskutočniť na schôdzi parlamentu so začiatkom 26. mája.
„Ústavný súd je kľúčovou inštitúciou ochrany ústavnosti a práv občanov. Aj preto je dôležité, aby voľba prebehla v jasnom a zrozumiteľnom rámci a aby bol pri nomináciách dostatok času na odborné posúdenie," uviedol Raši.
Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je dvanásť rokov. Jana Baricová je na poste sudkyne ÚS od 10. júla 2014. Zákon hovorí, že sudca ústavného súdu ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do zloženia sľubu novým sudcom ústavného súdu.
Ústavný súd má tvoriť 13 sudcov, aktuálne je však už vyše dvoch rokov zložený z dvanástich. Parlamentu sa totiž doposiaľ nepodarilo zvoliť kandidátov na sudcu ÚS po tom, čo sa jedno miesto uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Poslanci už volili viackrát, do volieb sa prihlasovali uchádzači opakovane, no zatiaľ nezískal žiaden z nich potrebný počet hlasov.
Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu sudcov, z nich si vyberá prezident SR, ktorý ústavného sudcu vymenúva.