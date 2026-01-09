Slovensko má za sebou najchladnejšiu noc za päť rokov. Prílev arktického vzduchu sa ešte nekončí, na horách hrozí víchrica

Slovensko zažilo najchladnejšiu noc za päť rokov, teploty klesli aj pod mínus 25 stupňov Celzia, informujú podľa ČTK slovenské médiá s odvolaním sa na Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Aj nadchádzajúca noc má byť mrazivá, aj keď už nie toľko, poznamenala televízia Markíza na svojom webe.
Najnižšiu teplotu meteorológovia namerali v obci Vigľaš-Pstruša na strednom Slovensku, kde ráno bolo mínus 25,6 stupňa Celzia. Taká nízka teplota sa v sieti meracích staníc nevyskytla od februára 2021.
Mrazivé počasie dáva ľuďom zabrať a má na svedomí množstvo úrazov, uviedla Markíza s odvolaním sa na údaje z východu Slovenska. Napríklad v Košiciach lekári na urgentnom príjme len v stredu ošetrili 35 pacientov, najčastejšie kvôli zlomeninám končatín, výronom či úrazom hrudníka. V Prešove prišlo na pohotovosť za posledné tri dni 156 pacientov a zvýšený počet úrazov zaznamenali aj v Humennom. Najčastejšie išlo o starších pacientov, u ktorých prevládali zlomeniny krčku stehennej kosti a členkov.
Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí vrátane lyžiarskych stredísk na silný vietor, ktorého výskyt sa očakáva od soboty (10. 1.) od 22.00 h. Na horách bude panovať aj počas celej nedele (11. 1.). Vietor miestami dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h) a priemernú rýchlosť 90 až 105 km/h, t. j. silná až mohutná víchrica. HZS na to upozornila na svojom webe.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad, pre značnú časť okresov Žilinského kraja a pre okres Banská Bystrica je vydaná výstraha prvého stupňa, teda miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 km/h. Výstraha platí do pondelka (12. 1.) do 8.00 h.
Podľa SHMÚ môže silný vietor na horách spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, alebo po zasiahnutí poletujúcimi objektami. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, či poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. „HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity v horských oblastiach, pre ktoré platí táto výstraha. Z naplánovaného výletu do hôr, alebo lyžovačky sa veľmi rýchlo môže stať boj o vlastný život, prípadne o záchranu pred omrzlinami,“ podotkli z HZS.