Raši verí v návrat Hlasu k 15 percentám. Šutaja Eštoka podržal

Hlavnou príčinou je podľa neho koniec Petra Pellegriniho vo funkcii predsedu strany. Verí však, že občania SR si uvedomia, čo všetko sa Hlasu v tejto vláde podarilo presadiť, a strana sa vráti k preferenciám, ktoré získala v posledných parlamentných voľbách, teda na úroveň okolo 15 percent.
„Pokles začal odchodom nášho bývalého predsedu a súčasného prezidenta Petra Pellegriniho. Bol to nespochybniteľný líder a najvýraznejšia osobnosť Hlasu. Ten pokles bol asi teda prirodzený. Ja verím, že sa nám ho podarí zastaviť a že sa podarí pretaviť všetko to, čo ministri Hlasu robia pre ľudí, do percent. Našim cieľom by malo byť vrátiť sa k výsledku, ktorý sme získali v predošlých voľbách," poznamenal Raši pre TASR.
Raši poukázal na vysokú dôveryhodnosť jednotlivých ministrov za Hlas-SD. Myslí si však, že ľudia si ich prácu nevedia spojiť s Hlasom. Hovoril preto o potrebe nastavenia lepšej komunikácie strany smerom k ľuďom.
„My si situáciu aj vnímanie strany analyzujeme, ale ja si myslím, že keď bude ľuďom jasné, kde smerujeme a keď si uvedomia to, čo im prinášame, tak sa tie preferencie vrátia,“ povedal. Deklaroval tiež podporu súčasnému predsedovi Hlasu Matúšovi Šutajovi Eštokovi aj v kontexte poklesu preferencií strany. „My sme mali aj predsedníctvo, ktoré M. Šutajovi Eštokovi vyjadrilo podporu,“ dodal.
Pellegrini bol pred nástupom do prezidentského úradu predsedom Hlasu a v súčasnosti má titul zakladajúceho predsedu strany.