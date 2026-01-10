Bez tekutín, zateplenia, svietili si iba mobilmi. Záchranári ratovali dvoch 15-ročných turistov

„Jeden z dvojice začal pociťovať vyčerpanie, pričom nedisponovali žiadnymi tekutinami, nemali nič na zateplenie a navyše sa zotmelo, a ako jediný svetelný zdroj mali mobilné telefóny,“ uviedla HZS.
Na pomoc im pozemne vyrazili dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra, ktorí mladých turistov zateplili, podali im tekutiny a následne ich štvorkolkou a terénnym vozidlom transportovali naspäť do Sásovej. „Vzhľadom na to, že boli obaja bez zranení, pokračovali v sprievode rodičov domov,“ doplnila HZS.Čítajte viac Záchranári v pohotovosti: Chlapec vypadol z lanovky, ratoval ho vrtuľník