Šmyk a zjazd z cesty. Auto s ministrom Huliakom malo v Očovej nehodu

Upozornila na to televízia Markíza podľa ktorej sa vodič snažil vyhnúť protiidúcemu vozidlu, dostal šmyk a zišiel z cesty. Ani minister, ani vodič neutrpel zranenia a dychová skúška u vodiča nepreukázala alkohol. Predbežná škoda sa odhaduje na približne 5-tisíc eur.
K incidentu ministra Huliaka sa pripájajú aj dva minulé prípady, keď sa služobné vozidlá členov vlády ocitli v nepríjemnej situácii.
V februári 2025 mal minister financií Ladislav Kamenický dopravnú nehodu v Bratislave, pri ktorej on aj vodič utrpeli ľahké zranenia. Kamenický neskôr potvrdil, že sa to „obišlo bez vážnych následkov“.
K nehode vládnej limuzíny, v ktorej sedel, a ďalšieho osobného auta, došlo v lokalite Mlynské nivy neďaleko autobusovej stanice. Kamenického vodič podľa očitých svedkov nerešpektoval červenú na semafore, nedal tak prednosť v jazde a vo veľkej rýchlosti vošiel do križovatky, kde došlo k zrážke, uviedol pre Pravdu overený zdroj.
V auguste 2025 sa zase služobné auto ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pokazilo počas jazdy na diaľnici za Bratislavou, pričom z vozidla sa začal valiť dym, incident sa našťastie skončil bez zranení.
„Kúsok za mestom sa na prístrojovej doske rozsvietili všetky kontrolky. Vozidlo, ktoré v tom čase išlo v rýchlom ľavom pruhu, radikálne samo od seba znížilo rýchlosť. Už tento fakt spôsobil nebezpečnú situáciu na ceste,“ opísala vtedy situáciu hovorkyňa ministerstva kultúry Petra Bačinská.
Podľa nej sa spod kapoty začal valiť dym a v aute niečo vyslovene „buchlo.“ „Začal sa valiť spod kapoty dym, pričom len vďaka duchaplnosti a skúsenosti šoféra sa nestala nejaká tragédia,“ uviedla hovorkyňa s tým, že „niečo v aute vyslovene buchlo.“ Vodičovi sa podarilo bezpečne vozidlo odstaviť na krajnici. Ako poznamenala, veľkým šťastím bolo, že za autom v tom momente nejazdilo iné vozidlo.
Hovorkyňa zároveň pripomenula, že ministerka kultúry dlhodobo upozorňovala na zlý technický stav oboch áut, ktoré má k dispozícii. „Toto je presne to, čo pani ministerka signalizovala, načo upozorňovala v minulosti a prečo považovala za dôležité, aby sa kúpilo auto. Nie z dôvodu rozmaru alebo papalášizmu, ale preto, že s týmito dvomi autami, ktoré má k dispozícii, boli obrovské technické problémy," povedala.