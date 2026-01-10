Pravda Správy Domáce Šmyk a zjazd z cesty. Auto s ministrom Huliakom malo v Očovej nehodu

Šmyk a zjazd z cesty. Auto s ministrom Huliakom malo v Očovej nehodu

V piatok večer došlo v obci Očová k dopravnej nehode služobného auta, ktoré viezlo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka.

10.01.2026 12:44
SR Bratislava vláda 118. schôdza rokovanie BAX Foto:
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak
debata

Upozornila na to televízia Markíza podľa ktorej sa vodič snažil vyhnúť protiidúcemu vozidlu, dostal šmyk a zišiel z cesty. Ani minister, ani vodič neutrpel zranenia a dychová skúška u vodiča nepreukázala alkohol. Predbežná škoda sa odhaduje na približne 5-tisíc eur.

K incidentu ministra Huliaka sa pripájajú aj dva minulé prípady, keď sa služobné vozidlá členov vlády ocitli v nepríjemnej situácii.

Minister Kamenický mal dopravnú nehodu, previezli ho na vyšetrenie do nemocnice (Archívne video)
Video
Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner

V februári 2025 mal minister financií Ladislav Kamenický dopravnú nehodu v Bratislave, pri ktorej on aj vodič utrpeli ľahké zranenia. Kamenický neskôr potvrdil, že sa to „obišlo bez vážnych následkov“.

K nehode vládnej limuzíny, v ktorej sedel, a ďalšieho osobného auta, došlo v lokalite Mlynské nivy neďaleko autobusovej stanice. Kamenického vodič podľa očitých svedkov nerešpektoval červenú na semafore, nedal tak prednosť v jazde a vo veľkej rýchlosti vošiel do križovatky, kde došlo k zrážke, uviedol pre Pravdu overený zdroj.

kamenický nehoda koláž Čítajte viac Kamenický mal dopravnú nehodu, ozval sa po ošetrení v nemocnici. Vodič vládnej limuzíny nedal prednosť

V auguste 2025 sa zase služobné auto ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pokazilo počas jazdy na diaľnici za Bratislavou, pričom z vozidla sa začal valiť dym, incident sa našťastie skončil bez zranení.

„Kúsok za mestom sa na prístrojovej doske rozsvietili všetky kontrolky. Vozidlo, ktoré v tom čase išlo v rýchlom ľavom pruhu, radikálne samo od seba znížilo rýchlosť. Už tento fakt spôsobil nebezpečnú situáciu na ceste,“ opísala vtedy situáciu hovorkyňa ministerstva kultúry Petra Bačinská.

+2

Podľa nej sa spod kapoty začal valiť dym a v aute niečo vyslovene „buchlo.“ „Začal sa valiť spod kapoty dym, pričom len vďaka duchaplnosti a skúsenosti šoféra sa nestala nejaká tragédia,“ uviedla hovorkyňa s tým, že „niečo v aute vyslovene buchlo.“ Vodičovi sa podarilo bezpečne vozidlo odstaviť na krajnici. Ako poznamenala, veľkým šťastím bolo, že za autom v tom momente nejazdilo iné vozidlo.

Hovorkyňa zároveň pripomenula, že ministerka kultúry dlhodobo upozorňovala na zlý technický stav oboch áut, ktoré má k dispozícii. „Toto je presne to, čo pani ministerka signalizovala, načo upozorňovala v minulosti a prečo považovala za dôležité, aby sa kúpilo auto. Nie z dôvodu rozmaru alebo papalášizmu, ale preto, že s týmito dvomi autami, ktoré má k dispozícii, boli obrovské technické problémy,“ povedala.

Martina Šimkovičová Čítajte viac „Niečo buchlo a začal sa valiť dym“. Auto s ministerkou Šimkovičovou zlyhalo počas jazdy na diaľnici

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dopravná nehoda #Rudolf Huliak
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"