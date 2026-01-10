Slovensko a USA podpíšu dohodu o spolupráci v jadrovej energetike. Fico sa chce na podpise vo Washingtone zúčastniť

„Chceme v spolupráci s americkými partnermi postaviť na území existujúcej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nový obrovský blok čisto do štátneho vlastníctva s výkonom takmer 1200 MWh,“ priblížil predseda vlády.
Premiér v decembri 2025 informoval o písomnom pozvaní od prezidenta USA Donalda Trumpa na spoločné stretnutie. Avizoval, že chcú spoločne podporiť medzivládnu dohodu medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Vláda SR dohodu schválila v septembri minulého roka. Predtým ju odobrila aj Európska komisia.
Dohoda zahŕňa najmä spoluprácu v súvislosti s programom civilných jadrových elektrární na Slovensku. Obom krajinám vytvára priestor na spoluprácu v oblasti nových moderných technológií, výskumu, výmeny skúseností, prípravy odborníkov či zapojenia slovenského priemyslu. Umožňuje výmenné programy medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami a podporu výskumno-vývojovej spolupráce.
Fico o medzivládnej dohode Slovenska s USA o spolupráci v jadrovej energetike informoval už vlani v decembri, keď súčasne oznámil, že ho americký prezident Donald Trump pozval na návštevu Spojených štátov.
Zámer výstavby novej elektrárne vo vlastníctve štátu Ficova vláda schválila predvlani, následne ustúpila od plánu vypísať tender na dodávateľa technológie.
Slovenská opozícia už skôr kritizovala, že kabinet chce zákazku na nový jadrový zdroj zadať bez výberového konania. Podľa najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko vláda plánuje zaplatiť americkej firme Westinghouse za výstavbu novej elektrárne 15 miliárd eur.
Ešte v roku 2009 prvá Ficova vláda plánovala novú atómovú elektráreň stavať s českou elektrárenskou skupinou ČEZ. V tejto súvislosti bol tiež založený spoločný podnik. Pri štvrtkovej návšteve českého premiéra Andreja Babiša na Slovensku už Fico povedal, že Bratislava chce vysporiadať záväzky ohľadom tohto projektu.