Pellegrini, Raši a Fico mali spoločný obed. EÚ je podľa premiéra v hlbokej kríze: Slovensko v nej nesmie pobehovať ako zranená laň

„Úlohou troch najvyšších ústavných činiteľov je vysielať signál, že dá sa robiť kultúrna politika, že dá sa robiť kultivovaný dialóg a že traja najvyšší ústavní činitelia musia nájsť k sebe cestu a musia vedieť spolu pre blaho Slovenskej republiky nachádzať spoločné postoje a spoločné rozhodnutia,“ vyhlásil prezident. Aj dnešné stretnutie podľa neho potvrdilo, že traja najvyšší ústavní činitelia spoločne dokážu o všetkých otázkach hovoriť veľmi otvorene, konštruktívne a pragmaticky.
Pripomenul, že všetci traja zastali rovnaký postoj po nedávnych udalostiach vo Venezuele. Potvrdil tiež zhodu na tom, že Slovensko by malo mať zástupcu na rokovaniach tzv. koalície ochotných, s tým, že názor SR zostáva nemenný. Zdôraznil, že krajina nebude ďalej vojensky podporovať Ukrajinu, nevyšle žiadnych vojakov a ani sa nebude podieľať na garanciách veľkej pôžičky zo strany Európskej komisie.
Všetci traja deklarovali, že EÚ je pre Slovensko životný priestor, ktorého chce byť naďalej súčasťou. Fico však upozornil, že Únia nikdy neprežívala takú hlbokú krízu. „Bol by som nerád, keby v tejto kríze, ktorá v Európskej únii je, pobehovalo Slovensko ako nejaká zranená laň a mohla by byť obeťou významných posunov, ktoré v Európe môžu nastať,“ skonštatoval.
Poukázal tiež na rozpadajúci sa svetový poriadok a dodržiavanie medzinárodného práva. Výzvou podľa neho bude aj otázka energetickej bezpečnosti.
Premiér preto považuje za dôležité, aby Slovensko vystupovalo v Európe a vo svete suverénne. „Chcem vyzvať celú vládnu koalíciu, bez ohľadu na to, že máme aj vnútorné konflikty, vnútorné spory, aby sme sa dali teraz dohromady a predstavovali smelú, odvážnu a suverénnu štátnu reprezentáciu, ktorá bude chrániť Slovensko v týchto ťažkých časoch,“ vyhlásil. Je presvedčený, že v prípade troch najvyšších ústavných činiteľov bude zhoda v otázkach budúcnosti Slovenska fungovať bez akýchkoľvek kompromisov.
„Samozrejme, že môže prísť nejaký zákon, kde pán prezident povie, že má iný názor, tak to je vetovať, veď taký je život, to je právo prezidenta. Alebo mi môže koaličný partner povedať, že má iný názor, ale v otázke suverenity, postavenia Slovenska, bezpečnosti prežitia našej vlasti, našej krajiny, musíme ťahať za jeden povraz. (…) Pokiaľ je opozícia pripravená byť súčasťou tohto ťaženia v prospech Slovenska, bude vítaná,“ povedal predseda vlády.
Raši rovnako potvrdil, že traja najvyšší ústavní činitelia sa vedia dohodnúť na riešení závažných problémov, ktoré sa týkajú SR, či už zahraničnopolitických alebo v domácich otázkach. „Neevidujem žiadne zásadné problémy a v mnohých témach máme spoločné a podobné názory,“ poznamenal.
Doplnil, že spoločne hovorili napríklad aj o fungovaní Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu. „Náš postoj je jednoznačný, budeme hľadať s týmito krajinami spoločné prieniky a budeme sa snažiť vystupovať spoločne pri riešení výziev,“ vyhlásil. Predmetom diskusie bolo aj fungovanie parlamentu. „Chcem potvrdiť, že zmena zákona o rokovacom poriadku bude a musí byť prvým bodom ďalšej schôdze,“ povedal Raši.
V rámci domácich tém traja najvyšší ústavní činitelia diskutovali aj o ekonomických otázkach týkajúcich sa Slovenska v blízkom období, ako napríklad ukončenie programu plánu obnovy a odolnosti.
Prezident v tejto súvislosti ocenil prístup, akým vláda SR chce pristúpiť k ekonomického rastu a zvýšeniu príjmu pracujúcich ľudí. Zároveň sa na stretnutí informovali aj o svojich plánovaných zahraničných cestách a aktivitách v roku 2026 i prijatiach zahraničných ústavných činiteľov na Slovensku.
PS: Pellegrini, Raši a Fico nepredstavili plán, ako krajinu vyviesť z krízy
Od stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov SR by líder opozičného PS Michal Šimečka očakával predstavenie plánu na vyvedenie Slovákov z „marazmu“, ale aj to, ako chce SR postupovať na medzinárodnej úrovni. Pellegrini, Raši a Fico však podľa Šimečku ukázali, že im „ide len o seba“ a nie o to, ako vyviesť Slovensko z krízy.
„Títo traja páni už nemajú ani ambíciu, ani schopnosti niečo Slovensku ponúknuť. Ani v ekonomike, ani v zahraničnej politike. Im a špeciálne Robertovi Ficovi dnes ide iba o moc samotnú, o jej udržanie, o to, aby si liečil vlastné traumy, aby sa mstil. Vláde ide o nejaké kšefty, ale už jej vôbec nejde o to, ako vyviesť Slovensko z tejto krízy. A presne sa to ukázalo. A podľa mňa je to najlepší doklad toho, že naša krajina potrebuje zmenu,“ vyhlásil Šimečka na sobotnej tlačovej konferencii.
Aby Slovensko zvládlo náročné obdobie, nepotrebuje podľa neho nový rokovací poriadok parlamentu. „Potrebuje zmenu, vládu, ktorá sa bude zaujímať o starosti občanov, prinesie hospodársky rast, konečne vráti Slovensko do Európy, aby nebolo izolované, nestálo bokom, nebolo zraniteľné,“ doplnil.
Šimečka by očakával, že prezident, šéf parlamentu a premiér predstavia plán, ako vyviesť Slovensko z marazmu a aké opatrenia chcú prijať napríklad na naštartovanie hospodárskeho rastu. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok vyzval vládu, aby občanom povedala, ako chce budovať spojenectvá so zahraničnými partnermi, v akých formátoch chce byť naďalej aktívna a tiež ju vyzval, aby sa začala zúčastňovať na stretnutiach tzv. koalície ochotných.
PS zároveň považuje za nesprávny postup, aby nový blok v atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach stavala americká firma. „Treba si uvedomiť, že to nebude stáť 15 miliárd. Ako poznáme túto vládu, určite sa to predraží, bude to stáť možno 20 – 30 miliárd eur,“ povedal Šimečka s tým, že premiér tak urobil bez transparentného medzinárodného tendra a posúdenia odbornou verejnosťou. Nepovažuje to za dobrý krok aj v súvislosti so situáciou po tom, ako USA napadlo Venezuelu.
Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že kroky troch najvyšších ústavných činiteľov vedú k právnej a politickej destabilizácii Slovenska. „Prezident sa nedokázal dištancovať od škodlivej zahraničnej politiky Roberta Fica a plne sa prihlásil k politickej a právnej destabilizácii štátu," uviedla v stanovisku. Tvrdí tiež, že traja najvyšší ústavní činitelia nevedia ponúknuť Slovensku pozitívnu víziu.