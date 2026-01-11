Svetový poriadok sa podľa Fica rozpadol: Kallasová musí skončiť, náš životný priestor je v EÚ

Fico to uviedol v relácii TA3 V Politike. Doplnil že on nechce vystupovať z EÚ, pre Slovensko je únia podľa jeho slov životný priestor. Šéfka únijnej diplomacie podľa jeho názoru musí skončiť vo svojej funkcii. Predseda vlády uviedol, že počas návštevy USA chce hovoriť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o EÚ a Slovensku.
Fico tiež zopakoval, že kým bude premiérom, krajina nevyšle ani jedného slovenského vojaka na Ukrajinu. Kritizoval v tomto smere Francúzsko a Veľkú Britániu.
Fico tiež uviedol, že Slovensko je veľmoc v jadre. Po postavení plánovaného nového bloku elektrárne má Slovensko podľa premiéra ambíciu elektrinu aj vyvážať. Doplnil, že nebyť sankcií, by dal pri jadre prednosť partnerom, s ktorými má Slovensko dobré skúsenosti. Žiadnu krajinu priamo nemenoval.
Správu aktualizujeme…