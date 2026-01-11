Komentátora denníka SME Petra Schutza napadli. Má zlomenú stehennú kosť, čaká ho operácia

Informoval o tom denník SME. Ako ďalej uviedol portál, v sobotu poobede ho v Košiciach neznámy človek bez jediného slova udrel zozadu do hlavy, spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti. K incidentu došlo podľa SME na toaletách v nákupnom centre Aupark.
Schutza momentálna čaká operácia. Polícia na podnet rodiny začala vyšetrovanie. Ďalšie okolnosti činu ani motívy páchateľa nateraz nie sú známe, dopĺňa portál. „Chcem veriť, že nešlo o útok v súvislosti s prácou nášho kolegu. Očakávam, že polícia zaistí kamerové záznamy, páchateľa vypátra a vyšetrí motiváciu jeho konania,” uviedol šéfredaktor denníka SME Roman Krpelan.
Peter Schutz dlhodobo komentuje politické a spoločenské dianie na Slovensku. Schutz nedávno vzbudil pozornosť svojim komentárom v denníku SME, za ktorý si vyslúžil kritiku. Okrem iného v ňom napísal: „Môžete autora zabiť, ale najúčinnejšia obrana pred Ficom IV je dehumanizácia. Stretnete smeráka na ulici, dehumanizujte ho“.
Podľa vtedajšej šéfredaktorky denníka Beaty Balogovej bola predmetná veta neakceptovateľná, chybná a nepatrí ani do jazyka, ani do myšlienkového sveta denníka. „Žiadny človek nesmie byť dehumanizovaný pre svoje politické názory, presvedčenie, vieru, sexuálnu orientáciu, pôvod, jazyk ani vzhľad,“ vyhlásila.
Ako ďalej uviedla, neexistuje okolnosť, druh emócie ani politická udalosť, ktoré by ospravedlňovali a dávali dôvod na takúto výzvu. „Nič neospravedlňuje dehumanizovanie – a to v žiadnej možnej interpretácii tohto slova,“ skonštatovala Balogová.
Na Schutzov komentár vtedy reagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Uviedol, že verejná výzva Petra Schutza na dehumanizáciu „smerákov" bude predmetom posúdenia orgánov činných v trestnom konaní.