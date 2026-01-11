Fico nechce napätie v koalícii, PS označil za stokrát horšie ako Republiku. Úradníka ÚVO nazval premiér „bimbom“

Odmieta žabomyšie vojny v koalícii, na napäté vzťahy v nej chce reagovať len otázkou, či chcú koaliční partneri dovládnuť. Na problém presúvania množstva zákonov v parlamente zo schôdze na schôdzu reagoval, že prechádzajú všetky dôležité zákony.
Smer podľa neho nikoho vopred nevylučuje zo spolupráce, preto si ju vie predstaviť aj s mimoparlamentnou Republikou. Pýta sa, v čom je horšia ako Progresívne Slovensko (PS). Fico tiež vyhlásil, že nemá ambíciu stať sa ústavným sudcom, ale chce vyhrať ďalšie voľby.
„Mám taký pocit, ako keby sa niekedy aj vo vládnej koalícii nechápal význam toho, čo to je suverenita, čo je to silné postavenie Slovenska,“ reagoval Fico na vzťahy v koalícii. Za prioritu považuje prípravu štátneho rozpočtu na ďalší rok, ktorý sa podľa neho bude musieť pripraviť inak.
Bude hovoriť s OECD, Európskou komisiou i ratingovými agentúrami o prorastových opatreniach. Myslí si, že v koalícii budú veci, na ktorých sa technicky nedohodnú, ale aj vzhľadom na vývoj vo svete žiada svojich partnerov, lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka a predsedu SNS Andreja Danka, aby sa sústredili na silné líderstvo a stabilitu krajiny.
V parlamente podľa premiéra prešli všetky dôležité návrhy. Spomenul rozpočet či novelizáciu Trestného zákona a Trestného poriadku. „Všetky dôležité veci pre chod tohto štátu prechádzajú,“ reagoval premiér.
Naznačil, že ak za vyše dva roky neboli ministri schopní predložiť zákony na fungovanie svojich ministerstiev, tak zlyhali. „To najpodstatnejšie bolo už zrealizované,“ myslí si. Neprerokované návrhy zákonov ho nevyrušujú. Avizuje, že tento rok chce absolvovať 13 výjazdových rokovaní vlády.
Fico reagoval aj na slová podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer) z rozhovoru pre TASR o tom, že si vie predstaviť spoluprácu Smeru s Republikou. „Nemáme žiadne limity, pokiaľ ide o spoluprácu,“ skonštatoval šéf Smeru s tým, že vylučovať alebo potvrdzovať akúkoľvek stranu je nezmysel. Karty podľa neho rozdajú ľudia vo voľbách.
Nechce strany rozdeľovať na princípe morálky. „O čo je Republika horšia ako Progresívne Slovensko?“ opýtal sa. „Progresívne Slovensko je pre túto krajinu stokrát nebezpečnejšie so svojou liberálnou a neviem akou hlúpou politikou vo vzťahu k tomuto štátu, ako je Republika,“ vyhlásil premiér.
Ďalšie prezidentské voľby sú podľa Fica „otvorené kolo“, keďže nevie, čo bude. „Nemôžem hneď teraz povedať, že na 1000 percent budeme voliť Petra Pellegriniho aj druhýkrát ako prezidenta. To sme veľmi ďaleko,“ povedal.
Fico tiež podľa svojich slov veľmi ťažko znáša, keď prezident Peter Pellegrini vetuje zákony, ktoré sú z programového vyhlásenia vlády, pretože pri tvorbe vládneho programu bol ešte Pellegrini ako súčasť koalície. Premiér chce, aby sa podarilo v parlamente zvoliť aspoň jedného kandidáta na ústavného sudcu. Nevidí reálne, že by sa podarilo zvoliť dvoch.
Rušenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) momentálne podľa Fica nie je na stole. ÚVO sa však podľa neho postavil proti národnoštátnym záujmom, keď zrušil súťaž na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany – Hubová. Úradníka, ktorý o tom rozhodol, nazval „bimbom“.
„Hovorili sme o zlúčení Protimonopolného úradu s Úradom pre verejné obstarávanie, vytvoriť z toho nejaký úrad pre hospodársku súťaž. Komunikujeme na túto tému s Európskou komisiou, či to je vôbec možné, pretože chceme zefektívňovať prácu týchto úradov, ale to je vec dohody s Európskou komisiou. Momentálne to na stole nie je,“ uzavrel.