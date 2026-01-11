Pravda Správy Domáce Poliak sa zranil na Babej hore, pomáhali mu slovenskí i poľskí záchranári. Ratovali i turistku pod Končitou

Záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Západné Tatry-Zverovka spolu s poľskými záchranármi pomáhali na hornej Orave v oblasti Babej hory zranenému 40-ročnému poľskému turistovi. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

11.01.2026 20:37
Foto:
Záchranná akcia na Babej hore
„Poliak si spôsobil úraz dolnej končatiny, v dôsledku ktorého nedokázal samostatne zostúpiť z horského prostredia. Okoloidúci náhodní turisti pomohli zranenému začať so zostupom po žltom turistickom chodníku. Pod vrcholom Babej hory si pacienta do starostlivosti prebrali záchranári HZS. Vyšetrili ho, zateplili a zranenú končatinu mu zafixovali. Zostupujúcu skupinu horských záchranárov s pacientom v nosidlách dosiahli poľskí záchranári, v súčinnosti ktorých prebiehal pozemný transport,“ informuje HZS.

V nižšej nadmorskej výške použili na presun pásovú štvorkolku. Zo Slanej vody smeroval zranený turista s poľskými záchranármi do Poľska.

Pod vrchom Končitá ratovali poľskú turistku

Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v nedeľu v sedle pod Končitou. Zachraňovali 51-ročnú poľskú turistku.

Turistka začala náhle pociťovať slabosť a vyčerpanie spojené so svalovými kŕčmi. Horskí záchranári ženu po príchode vyšetrili, ošetrili a zateplili. Následne ju transportovali na nosidlách a štvorkolkou HZS do Liptovských Revúc, odkiaľ nasledoval transport terénnym vozidlom na Donovaly. Ďalej pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode svojich známych.

#turista #záchranná akcia #horskí záchranári
