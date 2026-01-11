Pravda Správy Domáce Pre celý okres Čadca vyhlásili z dôvodu snehovej kalamity mimoriadnu situáciu

Prednosta Okresného úradu v Čadci Peter Rusnák vyhlásil v nedeľu od 19.00 h mimoriadnu situáciu pre celý okres Čadca. Dôvodom je snehová kalamita.

11.01.2026 22:02
„Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku vykonávaním záchranných prác,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Na ohrozenom území nariaďuje okresný úrad účelne využívať všetku dostupnú techniku pre vykonávanie záchranných prác a pokračovať v sprístupňovaní všetkých lokalít pre záchranné zložky.

