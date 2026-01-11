Pre celý okres Čadca vyhlásili z dôvodu snehovej kalamity mimoriadnu situáciu

„Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku vykonávaním záchranných prác,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Na ohrozenom území nariaďuje okresný úrad účelne využívať všetku dostupnú techniku pre vykonávanie záchranných prác a pokračovať v sprístupňovaní všetkých lokalít pre záchranné zložky.Čítajte viac Slovensko zviera mráz a sneh. V dvoch okresoch na východe vyhlásili kalamitný stav