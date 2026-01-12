Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej

„Menovaná je nezvestná od 11. januára, keď z vychádzky utiekla z priestorov klziska v obci Lietavská Lúčka. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Naposledy mala oblečené tmavé šuštiakové nohavice, bledoružovú lyžiarsku bundu, ružový šál, svetlú zimnú čiapku a obuté mala ružové tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.