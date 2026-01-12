Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Imreczeho

„Môžeme potvrdiť, že v uvedenej trestnej veci bolo na podnet – nie z vlastnej iniciatívy – podané dovolanie podľa § 371 ods. 3 druhej vety Trestného poriadku. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky však už v minulosti opakovane kritizovalo vynášanie informácií z trestných spisov, a preto sa nebude aktuálne k uvedenej veci vyjadrovať ani zverejňovať dokumenty z vami spomínaného súdneho konania a takto ovplyvňovať nielen samotné konanie, ale aj verejnú mienku,“ spresnil Lazarov.
Ako ďalej vysvetlil, minister spravodlivosti priebežne vyhodnocuje podnety na podanie dovolania a pokiaľ budú splnené zákonné dôvody, využije svoju právomoc tak, ako to v minulosti urobili aj jeho predchodcovia. Ministerstvo zdôraznilo, že k dovolaniu sa bude vo svojom rozhodnutí vyjadrovať výlučne príslušný súd, a to v rámci dovolacieho konania iniciovaného jeho podaním. Rezort pripomína, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný súd podľa pravidiel Trestného poriadku.
„Minister spravodlivosti nemá oprávnenie navrhovať konkrétny druh ani výšku trestu, čo je výhradnou kompetenciou súdu. Minister je oprávnený iba iniciovať konanie o dovolaní, bez právomoci posudzovať vinu či navrhovať trest,“ dodal Lazarov.Čítajte aj Najvyšší súd zrušil vlastný verdikt a vyhovel Suskovmu dovolaniu v prípade Dušana Kováčika
Špecializovaný trestný súd pre TASR potvrdil, že dovolanie proti trestnému rozkazu z 13. januára 2025 eviduje s tým, že sa aktuálne doručuje procesným stranám.
Prípad exšéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Imreczeho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Súd uznal Imreczeho za vinného, avšak od uloženia trestu upustil. Rozhodol tak z dôvodu, že úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou päť rokov a peňažný trest vo výške 202.000 eur, ktoré mu okrem iného ŠTS uložil v roku 2023 za korupciu na základe dohody o vine a treste, považoval sudca za dostatočný.