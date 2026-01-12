Pravda Správy Domáce Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Imreczeho

Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Imreczeho

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého Špecializovaný trestný súd odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdil vedúci tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti Petar Lazarov. Na prípad upozornil magazín Kontext.

12.01.2026 12:39 , aktualizované: 13:18
debata (1)
Fico k obžalobe Brhela s Kaliňákom: Napísali ju zvery
Video
Robert Fico o zamietnutej obžalobe. Prokurátor Roberta Kaliňáka a podnikateľa Jozefa Brhela obvinil, že "dorovnávali" plat kajúcnikovi Františkovi Imreczemu v čase, keď šéfoval finančnej správe. Sudca žalobu neprijal.

„Môžeme potvrdiť, že v uvedenej trestnej veci bolo na podnet – nie z vlastnej iniciatívy – podané dovolanie podľa § 371 ods. 3 druhej vety Trestného poriadku. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky však už v minulosti opakovane kritizovalo vynášanie informácií z trestných spisov, a preto sa nebude aktuálne k uvedenej veci vyjadrovať ani zverejňovať dokumenty z vami spomínaného súdneho konania a takto ovplyvňovať nielen samotné konanie, ale aj verejnú mienku,“ spresnil Lazarov.

Ako ďalej vysvetlil, minister spravodlivosti priebežne vyhodnocuje podnety na podanie dovolania a pokiaľ budú splnené zákonné dôvody, využije svoju právomoc tak, ako to v minulosti urobili aj jeho predchodcovia. Ministerstvo zdôraznilo, že k dovolaniu sa bude vo svojom rozhodnutí vyjadrovať výlučne príslušný súd, a to v rámci dovolacieho konania iniciovaného jeho podaním. Rezort pripomína, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný súd podľa pravidiel Trestného poriadku.

„Minister spravodlivosti nemá oprávnenie navrhovať konkrétny druh ani výšku trestu, čo je výhradnou kompetenciou súdu. Minister je oprávnený iba iniciovať konanie o dovolaní, bez právomoci posudzovať vinu či navrhovať trest,“ dodal Lazarov.

Dušan Kováčik Čítajte aj Najvyšší súd zrušil vlastný verdikt a vyhovel Suskovmu dovolaniu v prípade Dušana Kováčika

Špecializovaný trestný súd pre TASR potvrdil, že dovolanie proti trestnému rozkazu z 13. januára 2025 eviduje s tým, že sa aktuálne doručuje procesným stranám.

Prípad exšéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Imreczeho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Súd uznal Imreczeho za vinného, avšak od uloženia trestu upustil. Rozhodol tak z dôvodu, že úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou päť rokov a peňažný trest vo výške 202.000 eur, ktoré mu okrem iného ŠTS uložil v roku 2023 za korupciu na základe dohody o vine a treste, považoval sudca za dostatočný.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #František Imrecze #Boris Susko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"