SaS predstavila balík zákonov proti mafii. Liberáli chcú vrátiť späť NAKA aj špeciálnu prokuratúru

Navrhuje napríklad obnovu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) či Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Chce tiež presadiť úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov či obmedziť niektoré oprávnenia generálneho prokurátora podľa paragrafu 363. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov parlamentu za SaS na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Tieto opatrenia sú tvrdou odpoveďou na rozklad právneho štátu na Slovensku. (…) Toto je obnova Slovenska, reštart Slovenska, obnova právneho systému na Slovensku. To potrebujeme. Nemôžeme sa tu pozerať na to, ako vládna koalícia podporuje korupciu, ktorá nám prekvitá, musíme urobiť úplný radikálny rez k tomu, aby Slovensko bolo právnym štátom a aby tu bola právna istota vymožiteľná,“ poznamenal líder SaS a poslanec NR SR Branislav Gröhling.
Súčasťou navrhovaných opatrení je okrem iného náhodné prideľovanie vecí prokurátorom. Predkladatelia tiež navrhli znovu zaviesť ÚŠP. „Umožní dôslednú špecializáciu prokurátorov pre boj s korupciou a organizovaným zločinom," argumentovali. Chcú aj obmedziť niektoré oprávnenia generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 či zbaviť ministra spravodlivosti i generálneho prokurátora právomoci rozhodnúť o odklade alebo prerušení výkonu rozhodnutia po podaní dovolania. „Návrh by mohli podať aj naďalej, rozhodoval by však výlučne súd," doplnili.
SaS navrhla tiež úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. „Inštitút je kľúčový pre boj s korupciou a organizovaným zločinom. Ukázal sa historicky ako potrebný nástroj vo svojej pôvodnej podobe pred novelizáciou trestného poriadku po roku 2022. Pre zachovanie účinnosti nástroja spolupracujúcich obvinených v trestnom procese je preto potrebné obnovenie pôvodného režimu,“ ozrejmila strana.
Návrh hovorí aj o znovuzriadení NAKA. Rovnako sa ním majú sprísniť podmienky bezúhonnosti pre výkon práva byť volený v prípade odsúdenia za úmyselný trestný čin korupcie. Predkladatelia navrhli, aby osoby odsúdené za korupciu nemohli po zahladení svojho trestu kandidovať vo voľbách do NR SR, europarlamentu, orgánov územnej samospráv či v prezidentských voľbách po dobu šiestich rokov odo dňa zahladenia. „Ide o opatrenie, ktoré sleduje legitímny cieľ, zabrániť tomu, aby osoby, ktoré sa dopustili závažného zneužitia verejnej moci alebo korupčného konania, mohli bezprostredne po zahladení odsúdenia získať politickú moc,“ skonštatovali.