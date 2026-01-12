SNS navrhuje znížiť tresty pri extrémistických trestných činoch

„Cieľom navrhovanej úpravy je zosúladenie trestnoprávnej represie so základnými princípmi moderného trestného práva, najmä so zásadou primeranosti trestu, individualizácie trestnoprávneho postihu, právnej istoty a zásady ultima ratio. V aplikačnej praxi sa pri dotknutých ustanoveniach dlhodobo prejavujú problémy vyplývajúce z neprimerane prísnych trestných sadzieb, právne neurčitých pojmov a nadmernej fragmentácie skutkových podstát. Súčasné nastavenie sankčných rámcov v niektorých prípadoch vedie k mechanickému ukladaniu nepodmienečných trestov odňatia slobody aj v situáciách, v ktorých absentuje priama ujma na chránených záujmoch a kde závažnosť skutku spočíva predovšetkým v rovine abstraktného ohrozenia,“ argumentovali predkladatelia.
Pri viacerých činoch preto navrhli zníženie horných hraníc trestných sadzieb. Týka sa to napríklad skutku založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Páchateľ tohto skutku by podľa ich návrhu mal byť potrestaný „až na dva roky“, namiesto jedného až piatich rokov, ako je to teraz. Národniari navrhli tiež zníženie hornej hranice trestných sadzieb pri prejave sympatie k takémuto hnutiu, pri hanobení národa, rasy a presvedčenia, pri popieraní a schvaľovaní holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti či pri podnecovaní k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Novela má priniesť aj ďalšie zmeny. Z Trestného zákona by po jej prijatí mali vypadnúť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Poslanci za SNS tvrdia, že dané ustanovenia spôsobujú v praxi problémy. „Najmä v prípadoch osôb zaoberajúcich sa nadobúdaním predmetov zberateľskej, historickej, dokumentačnej alebo inej obdobnej povahy,“ podotkli. Vypustením sa podľa nich odstráni právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Argumentovali, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná. Poukázali na to, že spoločensky nebezpečné konania umožňuje postihovať iný paragraf Trestného zákona.
PS odmieta novelu, hovorí o legalizácii extrémizmu
Opozičné hnutie PS odmieta návrh novely Trestného zákona z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličnú SNS. Kritizuje okrem iného zníženie horných hraníc trestov za extrémistické činy. Obáva sa, že úprava rozvráti schopnosť štátu chrániť spoločnosť pred extrémizmom a nenávistnými prejavmi. Vidí za tým snahu legalizovať extrémizmus na Slovensku. Uviedlo to hnutie v stanovisku, ktoré poskytli z jeho mediálneho oddelenia.
„Najprv zlikvidovali špeciálne útvary na boj proti organizovanému zločinu, aby zachránili samých seba a svojich oligarchov. Znefunkčnili inštitút kajúcnika a znížili tresty pre kriminálnikov. Aby toho nebolo dosť, tak teraz prichádzajú na pomoc neonacistom a ďalším extrémistom,” skonštatoval poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS).
Hnutie odmietlo navrhované zníženie horných hraníc trestných sadzieb pri viacerých extrémistických trestných činoch. Upozornilo tiež na to, že novelou sa majú zo zákona vypustiť kľúčové skutkové podstaty. „Ak zákon prejde, nebude trestné nič späté s držbou a šírením extrémistických materiálov,” poznamenala poslankyňa Irena Bihariová (PS).