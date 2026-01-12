Pravda Správy Domáce Prečerpávacia elektráreň Málinec - Látky vyhovuje potrebám maďarskej vlády, tvrdia Stohlová a Kiča

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Málinec - Látky, ktorá by mohla vzniknúť na Podpoľaní, vyhovuje potrebám maďarskej vlády Viktora Orbána. Na tlačovej konferencii na to upozornili opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) a Michal Kiča z mimoparlamentnej strany Demokrati.

12.01.2026 14:27
Taraba v Ide o pravdu: O výstavbu prečerpávačky v Málinci sa investori pobijú, ľudia boli klamaní opozíciou
Video
Ľudia z Málinca, Látok aj okolitých obcí prišli po racionálnej debate na to, že ich nikto nechce okradnúť. Odkedy som prvýkrát použil slovo Málinec, vyleteli tam ceny nehnuteľností, povedal v relácii Ide o pravdu minister životného prostredia (nominant SNS) Tomáš Taraba.

Orbánová vláda podľa Stohlovej prečerpávaciu vodnú elektráreň chce a potrebuje. Vysvetlila, že Maďarsko buduje rozsiahle solárne parky a potrebuje kapacity na uskladňovanie energie vyprodukovanej počas slnečných dní. Zároveň podľa nej nemá vhodné geografické podmienky ani spoločenskú podporu na výstavbu vlastných prečerpávacích elektrární.

ň„Maďarské opozičné aj provládne médiá už otvorene informujú o možnosti spoločného projektu a menujú práve prečerpávačku Málinec – Látky. Záujem o elektrinu z prečerpávačky zo zahraničia potvrdili aj Slovenské elektrárne a priamo maďarský záujem konkretizoval šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ skonštatovala poslankyňa. Objavujú sa podľa nej informácie, že vlády o tejto možnosti rokujú v súvislosti s uzatvorením diskusie okolo nedostavaného vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros.

Taraba: Obce z Podpoľania podporili výstavbu vodnej elektrárne Málinec
Video
Výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí z Podpoľania, s ktorými podpísalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dohodu. Vodná elektráreň by mala priniesť ekonomický rast aj benefit pre celé hospodárstvo Slovenska. Vo štvrtok to na tlačovom brífingu vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). / Zdroj: TASR

Kiča v tejto súvislosti poukázal na to, že Slovensko takúto vodnú elektráreň na Ipli nepotrebuje. K návrhu výstavby tiež nemá žiadne štúdie ani dokumenty. Tvrdí, že nie sú proti spolupráci v oblasti energetickej štruktúry, no musí byť realizovaná transparentne a musí byť výhodná pre obidve strany. „Nemáme nič proti posilňovaniu stability energetickej sústavy, nemáme nič proti spolupráci s Maďarskom, ale nemôže sa to konať a diať pod rúškom nejakého tajomstva,“ poznamenal Kiča.

Ministerstvo životného prostredia SR chce, aby sa z projektu PVE Málinec – Látky stala významná investícia. Zaradenie do režimu významnej investície odôvodňuje objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

