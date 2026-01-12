Pravda Správy Domáce Daniel Bombic sa má koncom januára postaviť pred súd

Daniel Bombic sa má koncom januára postaviť pred súd

Daniel Bombic, obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti, sa má koncom januára postaviť pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Termíny pojednávaní sú vytýčené na 26., 29. a 30. januára.

Fico a Žilinka mali v parlamente ostrú výmenu názorov o Bombicovi
Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal začiatkom júla minulého roka obžalobu na Daniela Bombica pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch, najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.

Minulý rok v decembri zamietol Najvyšší súd SR sťažnosť Daniela Bombica proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Rovnako zamietol aj jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu.

Kaliňák sa zastal Bombica
