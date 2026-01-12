Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu, nie vlastnému prospechu

„Jeho najodvážnejším činom bolo založenie prvej Slovenskej národnej rady v septembri 1848, historicky prvého vlastného reprezentatívneho orgánu Slovákov. Dnešná NR SR sa hrdo hlási k tejto tradícii. Štúr svojím pôsobením zároveň definoval poslanca ako aktívneho hovorcu národných záujmov, ktorý musí byť neustále prepojený so svojou voličskou základňou,“ uviedol Raši a vyzval na nasledovanie Štúrovej myšlienky, že „zákon pravdivý je rozumný“ a má slúžiť slobode, nie útlaku.
Štúrov odkaz podľa jeho slov presahuje svoju dobu a pripomína hodnotu dialógu, vzdelanosti, občianskej odvahy a zodpovednosti za budúcnosť krajiny. „Aj preto má Ľudovít Štúr v priestoroch parlamentu svoje miesto v podobe viacerých umeleckých diel, ktoré pripomínajú jeho nezastupiteľnú úlohu v našich dejinách,“ podotkol.
Pamiatku Štúra si na svojom webe uctilo aj Ministerstvo kultúry SR. „Jeho odkaz presahuje hranice 19. storočia a dodnes nám pripomína význam kultúry, vzdelania a jazyka ako základov národa. Pripomínaním si jeho osobnosti vyjadrujeme úctu hodnotám, na ktorých stojí slovenská kultúra aj dnes,“ uviedol rezort.