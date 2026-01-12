Šutaj Eštok musí čurillovcom zaplatiť 90-tisíc eur. Ústavný súd zmietol sťažnosť ministra zo stola

Z verdiktu tak vyplýva, že minister musí policajtom zaplatiť odškodné 90-tisíc eur plus ďalšie poplatky, informuje Denník N.
Minister sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania. Na sociálnej sieti o tom 11. novembra informoval advokát policajtov Peter Kubina. Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.Čítajte viac Šutaj Eštok sa s rozsudkom v spore s čurillovcami nezmieril. Žiada zrušenie verdiktu i exekúcie
9. decembra minulého roka Mestský súd Bratislava IV zamietol návrhy Šutaja Eštoka, ktorými namietal rozsudok v spore s čurillovcami ako nedôvodné. Minister žiadal určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie rozsudku pre zmeškanie v spore o ochranu osobnosti. „Nič iné som ani neočakával v tomto prípade, pretože o tomto odvolaní rozhodoval opäť ten istý sudca, ktorý takto asi aj po zladení sa s pánom Kubinom, zástupcom čurillovcov, konal,“ zareagoval na to minister na tlačovej besede. Avizoval, že sa odvolajú na krajský súd. „Radosť čurillovcov je predčasná,“ dodal minister. Kubina na to zareagoval v ďalšom statuse, kde pripojil uznesenie súdu o zamietnutí návrhov Šutaja Eštoka. „K dnešnému verejnému vyjadreniu žalovaného, že k vydaniu tohto rozhodnutia malo dôjsť „asi po zladení” súdu so mnou len toľko, že to bol sám žalobca prostredníctvom svojej právnej zástupkyne žalobcu, kto žiadal v tejto veci súd o urýchlené rozhodnutie o návrhoch žalobcu (takáto žiadosť sa nachádza v elektronickom spise). A tiež, že žalovaný by mal viac rozmýšľať skôr než niečo povie, aby mu náhodou zase nedošla do elektronickej schránky nejaká súdna pošta,“ vyjadril sa advokát.