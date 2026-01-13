Pravda Správy Domáce Počasie ochromilo leteckú dopravu v Bratislave. Zasadá kalamitný štáb

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bolo v utorok 13. januára v ranných hodinách dočasne uzatvorené pre nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe.

13.01.2026 07:47
Prevádzkovateľ letiska o tom informoval na sociálnej sieti.

„Z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok na vzletovo-pristávacej dráhe bude letisko do 9.15 h uzatvorené,“ uvádza sa v oznámení. V dôsledku uzávery letiska sa podľa prevádzkovateľa očakávajú oneskorenia letov v ranných hodinách.

Bratislavu prikryla čerstvá snehová perina
Video
Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

Na mieste zasadal kalamitný štáb, ktorý má za úlohu posúdiť bezpečnostné podmienky na dráhe.

Letisko zároveň vyzvalo cestujúcich, aby priebežne sledovali aktuálne informácie o svojich letoch. „Cestujúcim odporúčame sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch,“ uviedol prevádzkovateľ.

Obmedzená premávka električiek

Situáciu komplikuje aj výrazné narušenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Portál imhd.sk informoval, že „pre nepriaznivé počasie a uviaznutie veľkého počtu električiek v centre mesta je aktuálne potrebné počítať s veľmi nepravidelnou premávkou na linkách 1, 3 a 4“. Podľa zverejnených informácií „minimum električiek (takmer žiadne) po 7:45 premáva na Račianskej a Vajnorskej radiále“ a „rovnako ani k Hlavnej stanici električky nepremávajú“. Električková doprava je prerušená aj smerom k Železničnej stanici Nové Mesto, pričom „k ŽST Nové Mesto električky nepremávajú, náhradnú dopravu zabezpečuje autobus linky X4 od/k MiÚ Nové Mesto“.

Komplikácie na diaľničných úsekoch

Polícia upozorňuje vodičov na možný vznik dopravných komplikácii na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy v súvislosti s uzatvorením diaľnice M15 smerom od hraničného priechodu Čunovo – Rajka D2 do Maďarska. Diaľnicu pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky uzatvorili príslušníci maďarskej polície.

„Alternatívna trasa do Maďarska je vedená cez D4 – R7 smer Dunajská Streda a následne I/63 k hraničnému priechodu Medveďov- Vámosszabadi alebo hraničnému priechodu Komárno-Komárom. Vodičov vyzývame, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov prípadne dopravného značenia a zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

