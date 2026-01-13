Správu aktualizujeme…
Začal sa proces v prípade vraždy advokáta Valka, obžalobe čelí Jozef Radič
Na Mestskom súde Bratislava I sa v utorok začal proces v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy, prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečinu porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom čelí Jozef Radič. Obžalovaný je na pojednávaní prítomný.
Foto: TASR, Dano Veselský