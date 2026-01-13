Pravda Správy Domáce Začal sa proces v prípade vraždy advokáta Valka, obžalobe čelí Jozef Radič

Na Mestskom súde Bratislava I sa v utorok začal proces v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy, prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečinu porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom čelí Jozef Radič. Obžalovaný je na pojednávaní prítomný.

13.01.2026 09:50
jozef radič, valko Foto: ,
Jozefa Radiča eskortujú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže po pojednávaní na Najvyššom súde v Bratislave 9. augusta 2023.
Správu aktualizujeme…

