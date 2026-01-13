Pri policajnom zásahu zomrela osoba, cudzie zavinenie inšpekcia vylúčila

Počas policajného zákroku v Bratislave muž upadol do bezvedomia a zomrel. Podľa predbežných výsledkov pitvy je možné vylúčiť cudzie zavinenie, bezprostrednou príčinou smrti bolo srdcovo-pľúcne zlyhanie. TASR o tom informoval Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vo veci vedie trestné stíhanie pre usmrtenie.
Takto vyzerali sekundy hazardu na BMW. Šofér policajtom unikal vo vysokej rýchlosti a hneď na to aj doplatil
Krátko pred jednou hodinou v noci policajti pohotovostného a eskortného oddelenia z Olomouca spozorovali na Továrenskej ulici vozidlo BMW, ktorého vodič začal náhle zrýchľovať. Pokus o jeho zastavenie ignoroval a dal sa na útek, pričom počas prenasledovania mal dosahovať rýchlosť až okolo 200 km/h. Do akcie sa zapojili aj ďalšie policajné hliadky a vozidlo bolo napokon nájdené odstavené a otvorené vo Veľkom Týnci. Neďaleko auta policajti pomocou služobného psa a stôp v snehu vypátrali muža a ženu. U 46-ročného muža našli kľúče od vozidla a zistili, že má uložené tri zákazy vedenia motorových vozidiel. Dychová skúška bola negatívna, test na drogy však odmietol. U jeho 31-ročnej spolujazdkyne policajti zaistili metamfetamín. Vodič čelí obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a je vo väzbe, spolujazdkyňu kriminalisti preverujú pre trestnú činnosť v súvislosti s drogami. / Zdroj: Policie ČR
„Policajná hliadka zastavovala na Bojnickej ulici v Bratislave motorové vozidlo, ktoré išlo vysokou rýchlosťou. Vozidlo pred hliadkou Policajného zboru unikalo. Vo vozidle boli dve osoby, nakoniec vodič z auta vystúpil a utekal naprieč železničným priecestím. Policajt ho dobehol a pri použití donucovacích prostriedkov, nasadzovaní pút unikajúca osoba upadla do bezvedomia,“ ozrejmil ÚIS s tým, že policajti do príchodu záchranky poskytovali vodičovi prvú pomoc.