Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné

„Evidujeme pokles zásob krvných prípravkov, nemocničné zariadenia ešte stále zásobujeme bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Nájdite si v nasledujúcich dvoch týždňoch čas na darovanie krvi,“ ozrejmila NTS.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.