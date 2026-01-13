Pravda Správy Domáce Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné

Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné

Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba (NTS) SR. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.

13.01.2026 10:23
debata

„Evidujeme pokles zásob krvných prípravkov, nemocničné zariadenia ešte stále zásobujeme bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Nájdite si v nasledujúcich dvoch týždňoch čas na darovanie krvi,“ ozrejmila NTS.

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Národná transfúzna služba
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"