Magyar Pellegrinimu odkázal, že pojem Felvidék bude používať aj naďalej

Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v utorok na sociálnej sieti odkázal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, že pojem Felvidék (Horná zem) bude aj napriek výhradám hlavy štátu SR používať naďalej. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar Foto: ,
Predseda strany TISZA a europoslanec Péter Magyar.
Pellegrini, Raši a Fico. Vyhlásenie po spoločnom obede
Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne. Zároveň potvrdili korektné vzťahy medzi sebou, ako aj ochotu a schopnosť konštruktívne diskutovať o prípadných rozdielnych názoroch. Vyplýva to z vyjadrení troch najvyšších ústavných činiteľov po spoločnom sobotňajšom obede v paláci Bratislavského hradu. / Zdroj: ta3

Magyar tak reagoval na Pellegriniho vyhlásenie vo videu z pondelka, v ktorom označil za urážlivé, že „potenciálny budúci maďarský premiér“ vo svojom liste z minulého týždňa týkajúcom sa Benešových dekrétov označil Slovensko pojmom Felvidék.

„Ak mi dovolíte (ale aj keď nie), budem názvy geografických oblastí nazývať tak, ako som sa ich naučil od svojich rodičov a ako ich nazývame už tisíc rokov. Tak ako všetci Maďari nazývajú svoje hlavné mesto, miesto, kde bolo korunovaných 11 uhorských panovníkov, Pozsonyom,“ píše predseda strany TISZA vo svojom príspevku adresovanom Pellegrinimu.

„Bol by som vďačný, keby ste sa zamysleli nad skutočnými problémami, ktoré som nastolil v mojom otvorenom liste slovenskému premiérovi,“ napísal Magyar a dodal, že v 21. storočí nie je miesto pre zákony založené na kolektívnej vine. Ani Maďarsko, ani Európa podľa neho neakceptujú, aby Slovensko odvolávajúc sa na Benešove dekréty konfiškovalo pôdu Maďarom „na Felvidéku“.

Felvidék je maďarský termín pre tzv. Hornú zem – historické pomenovanie časti Rakúsko-Uhorska zhodujúce sa s územím dnešného Slovenska.

