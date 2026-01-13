Pravda Správy Domáce V obci Vozokany horí strecha rodinného dvojdomu

V obci Vozokany horí strecha rodinného dvojdomu

V obci Vozokany v okrese Topoľčany horí rodinný dom. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Topoľčanoch i členovia dobrovoľného hasičského zboru z Nitrianskej Blatnice. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.

13.01.2026 11:30
debata

Podľa predbežných informácií ide o požiar rodinného dvojdomu, na ktorom horí strecha. Požiar sa zatiaľ nepodarilo uhasiť.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #požiar
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"