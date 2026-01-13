Podľa predbežných informácií ide o požiar rodinného dvojdomu, na ktorom horí strecha. Požiar sa zatiaľ nepodarilo uhasiť.
V obci Vozokany horí strecha rodinného dvojdomu
V obci Vozokany v okrese Topoľčany horí rodinný dom. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Topoľčanoch i členovia dobrovoľného hasičského zboru z Nitrianskej Blatnice. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.