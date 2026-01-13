Aká je situácia na letiskách? Do Košíc sa cestujúci nedostali, na Londýn čakali v odletovej hale hodiny

Ako informovalo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, aktuálne je už po dopoludňajšej uzávere v prevádzke a lety bude vybavovať podľa letových poriadkov. „Počas dňa však nie sú vylúčené meškania letov,“ uviedlo na sociálnej sieti.
Vstávali o štvrtej ráno
Nepriaznivé počasie ohromilo plány cestujúcich. „Dnes sme sa mali vracať späť z Bratislavy do Košíc ranným letom 6:30 hod., lenže pre nepriaznivé počasie bol let odložený. Najskôr o hodinu, potom o dve hodiny. Nakoniec sa to skončilo tak, že let bol zrušený a bola nám navrhnutá náhradná autobusová doprava, ktorá nám nie veľmi vyhovuje,“ uviedol pre Pravdu jeden z cestujúcich, ktorý vstával o štvrtej hodine ráno.
Napokon sa rozhodol cestovať do metropoly východu vlakom. Dúfa, že problémy na tratiach nebudú, keďže padal mrznúci dážď. „Preto ideme vlakom, lebo je to pohodlnejšie,“ dodal.
Pár, ktorý sme stretli v odletovej hale, čakal na letecký spoj do Lutonu zhruba od šiestej hodiny rána. „Mali sme letieť 9:45 hod. a teraz je naplánovaný až na 12:15 hod., takže nevieme či sa to podarí, no dúfam,“ priblížila nám cestujúca, ktorá sa chystala na Britské ostrovy s manželom. Ten doplnil, že komplikácie na vozovkách boli už od rána, keď sa vydali na cestu.
Viacerí, s ktorými sme sa zhovárali, sa chystali do Ríma. „My sme prišli pred chvíľou a vďaka počasiu sme vyrazili skôr, to znamená, že sme tu predčasne a stále dúfame, že odletíme,“ povedala nám cestujúca hovoriaca česky.
Odkláňali lety
Na bratislavskom letisku zasadol dopoludnia kalamitný štáb, ktorý mal za úlohu posúdiť bezpečnostné podmienky na dráhe. Nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe spôsobili, že letisko pôvodne uzavreli do 9.15 hod. a potom do 11.15 hod. Dráhy odmrazili zhruba pred jedenástou hodinou a prvé lietadlo vyštartovalo do cieľovej destinácie krátko pred poludním.
Ako uviedol pre Pravdu riaditeľ Letiska Bratislava Dušan Novota, podobná situácia bola aj vo Viedni. Niektoré linky od nás museli pristáť v Budapešti, no aj tam boli podmienky podľa jeho slov komplikované.
Letisko Bratislava odporúča cestujúcim aj naďalej sledovať jeho webovú stránku, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuality o svojich odletoch.
Dostali poukazy na občerstvenie
Letisko Košice fungovalo od rána bez obmedzení, predpoludním sa tam teplota pohybovala okolo –10 °C. Ako spresnil hovorca Letiska Košice Juraj Toth, pre nepriaznivé počasie v Bratislave a vo Viedni bol v utorok zrušený ranný let spoločnosti Wizz Air Bratislava-Košice-Bratislava. Rovnako tak aj ranný odlet a popoludňajší prílet Austrian Airlines z Viedne.
„Všetkým cestujúcim boli poskytnuté poukazy na občerstvenie. Zároveň cestujúcim smerujúcim do Bratislavy bola poskytnutá náhradná autobusová doprava. Cestujúcim smerujúci do Viedne boli ponúknuté náhradné možnosti leto,“ uviedol Toth pre Pravdu. Ostatné plánované lety štandardne vybavujú.
Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam je vzletová a pristávacia dráha v Košiciach podľa hovorcu nepretržite udržiavaná v prevádzkyschopnom stave.
„Dnešný pravidelný let spoločnosti Wizz Air z letiska z Londýn Luton na Letisko Košice bezpečne pristál a následne aj odletel s približne 40-minútovým meškaním, ktoré bolo spôsobené odmrazovaním lietadla, ktoré komplikovalo neustále sneženie. Pravidelný spoločnosti LOT Polish Airlines z Varšavy bezpečne pristál a následne bolo lietadlo vypravené na odlet do Varšavy bez komplikácií,“ vysvetlil.
Ako dodal, nepriaznivé poveternostné podmienky sa štandardne považujú za mimoriadne okolnosti. Cestujúci majú v takýchto prípadoch nárok na občerstvenie i zabezpečenie náhradnej prepravy, avšak štandardne nie na finančnú kompenzáciu.
S otázkami o aktuálnej situácii sme sa obrátili aj na Letisko Poprad.