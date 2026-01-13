Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Najvyšší súd (NS) SR potvrdil v utorok oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade bývalého predsedu NS SR a exministra spravodlivosti Štefana Harabina, ktorý čelil obžalobe v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Odvolanie prokurátora, ktorý navrhol vrátiť vec prvostupňovému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie, tak NS zamietol. Rozhodnutie je právoplatné.
TASR
13.01.2026 14:39 , aktualizované: 15:07
Prokurátor a Harabin o súde, kde exministra spravodlivosti zbavili obvinenia
Video
Podľa Najvyššieho súdu postupoval ŠTS pri hodnotení dôkazov dôsledne. Napadnutému rozsudku nebolo podľa NS možné vytknúť žiadnu vadu. Rovnako sa podľa odvolacieho súdu nepodarilo preukázať, že obžalobný skutok je trestným činom.
Harabina koncom mája minulého roka oslobodil ŠTS v Pezinku spod obžaloby v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Stíhaný skutok podľa sudcu Jána Buvalu nebol trestným činom. Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v júni 2023. Skutok sa týka vyjadrenia Harabina krátko po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Harabin podľa obžaloby na sociálnej sieti napísal, že by urobil to isté, čo ruský prezident Vladimir Putin, pričom hovoril o pacifikácii nacistov.
Danko, Harabin a Švec k protiruským sankciám
Video
