V druhom týždni 2026 sa stalo 160 dopravných nehôd, zomreli štyri osoby

V priebehu druhého týždňa 2026 sa od 5. do 11. januára na slovenských cestách stalo 160 dopravných nehôd. Najviac, 36, ich bolo v Prešovskom kraji, najmenej, tri, v Trenčianskom kraji. Uviedla to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Polícia zverejnila zábery z dronových kontrol. Padajúce kusy ľadu z kamiónov mali vážne následky
V Trnavskom kraji policajti zrealizovali dopravno-preventívnu akciu v reakcii na viacero nehôd spôsobených uvoľneným ľadom a snehom z nákladných vozidiel, ktoré boli zaznamenané počas uplynulého týždňa. Na riziká neodstránených nánosov z vozidiel a ich nákladných priestorov polícia opakovane upozorňovala aj prostredníctvom sociálnych sietí. Keďže niektorí vodiči napriek tomu povinnosti nerešpektujú, do rannej kontroly sa zapojili nielen dopravní policajti v teréne, ale aj špecialisti využívajúci služobné drony na monitorovanie situácie z výšky. Polícia opätovne pripomína, že vodiči sú zo zákona povinní ešte pred jazdou odstrániť z vozidla aj nákladu sneh a ľad, ktoré by sa mohli počas jazdy uvoľniť a ohroziť ostatných účastníkov premávky. Policajný zbor neurčuje spôsob, akým majú vodiči túto povinnosť splniť, jeho úlohou je kontrola dodržiavania zákona o cestnej premávke. Vodičov vyzýva k zodpovednosti a ohľaduplnosti, pričom výsledky policajnej akcie budú zverejnené dodatočne. / Zdroj: Polícia SR
Priblížila tiež, že pri nehodách prišli o život štyri osoby vrátane jedného chodca. „Ťažko sa zranilo osem osôb,“ dodala Vilhanová.
Od začiatku roka do 11. januára 2026 polícia zaznamenala 241 dopravných nehôd.