Budeme opäť vyrábať hliník? Fico sľubuje pomoc Slovalcu, fabrika verí v reštart už toto leto

Do aktuálne v podstate prázdnej fabriky na výrobu hliníka v Žiari nad Hronom, ktorá svoje posledné pece vypla v januári 2023, prišiel s vedením spoločnosti Slovalco rokovať o možnej obnove výroby premiér Robert Fico (Smer).
„Za normálnych okolností, keby sa v tejto hale vyrábal primárny hliník, vyzeralo by to úplne inak. Asi by tu bolo teplejšie, aj nejaký hluk, no predovšetkým by sa tu vykonávala veľmi významná výrobná aktivita,“ povedal predseda vlády priamo na mieste, kde kedysi pracovalo, v troch zmenách, 500 ľudí. Na výrobu Slovalca však bolo nepriamo naviazaných aj 2 500 ďalších pracovníkov z množstva iných firiem. Spoločnosť však svoju produkciu zastavila kvôli kombinácii extrémne vysokých cien elektrickej energie a emisných povoleniek.
„S potešením beriem na vedomie, že už nie som celkom sám, s Viktorom Orbánom, keď kričím na európskych radách o nevyhnutnosti robiť niečo s cenou elektrickej energie. To je najväčší problém konkurencieschopnosti Európskej únie ako takej,“ pokračoval Fico. Táto téma podľa neho dominovala aj počas návštevy českého premiéra Andreja Babiša v Bratislave.
„Zhodujeme sa s ním na 98 percent – rozdiel je možno v riešeniach, ktoré navrhuje česká strana a my na Slovensku,“ poznamenal. Okrem toho spomenul aj Taliansko. „Premiérka Giorgia Meloniová takisto hovorí, že cena elektriny začína byť najvážnejším problémom konkurencieschopnosti EÚ a spôsobuje obrovské problémy talianskej ekonomike ako takej,“ konštatoval.
Absolútna európska špička
Žiarsku fabriku označil Fico za strategickú, modernú a osobitne ekologickú. Nemá sto či viac rokov, takže v tomto okamihu podľa neho nevyžaduje obrovskú mieru modernizácie a investícií. „V Európe patrí medzi absolútnu špičku, pokiaľ ide o používanú technológiu a ekológiu,“ zopakoval.
„Dlhé roky sa tu vyrábal primárny hliník, ktorý je strategickou surovinou,“ zdôraznil. Neodpustil si pritom poznámku, že výroba tejto suroviny v Žiari nad Hronom prežila všetko, len nie minulú vládu. Podčiarkol, že v rokoch 2020 až 23 nechali žiarsku fabriku napospas a kvôli vysokým cenám elektriny nebola schopná pokračovať. Sú vraj dve možnosti, ako tento problém riešiť.Čítajte aj VIDEO: Kiska, Čaputová, Schuster a Gašparovič. Pellegrini hostil bývalé hlavy štátu. Servíroval im špeciálne jedlá, pochutili by ste si?
„Je to domáca úroveň, alebo úroveň Európskej komisie. Ja uprednostňujem, že musíme prijať európske riešenie, ktoré sa dotkne všetkých a bude viesť k radikálnemu zníženiu ceny elektrickej energie. Pomôže to konkurencieschopnosti európskeho priemyslu,“ zhodnotil. Na domácej úrovni to však vedia podľa premiéra urobiť efektívnejšie a rýchlejšie – v pomerne krátkom čase. Slovenská vláda by ale na to musela vynaložiť obrovské náklady.
„Keby všetko išlo optimálne, predstavitelia spoločnosti Slovalco hovoria, že výroba by mohla začať niekedy v auguste, čo je perfektné. To ale vyžaduje obrovské dotácie zo strany štátu. Nepôjdem teraz do detailov,“ podotkol s tým, že čoskoro k tomu predstavia memorandum. Za vládu by ho podpísali ministri životného prostredia, financií a hospodárstva – spoločne so Slovalcom.
„Máme plán na najbližších desať rokov a ak sa dohodneme, budem Európsku komisiu žiadať, aby sme si v tomto prípade akúkoľvek pomoc či investíciu, ktorú štát poskytne, mohli odrátať zo všetkých makroukazovateľov,“ priblížil. Verí, že práve toto by mohlo viesť k opätovnej výrobe hliníka v Žiari nad Hronom.Čítajte aj Brhel starší hovoril pred sudcom o fraške, jeho advokát o zaujatosti senátu
Predseda vlády pripomenul, že hliník je materiál absolútne dôležitý v automobilovom priemysle, ktorý je na Slovensku dominantný. „Je tu ale obrovské množstvo ďalších odvetví, ktoré sa bez neho nevedia pohnúť,“ podotkol.
Zároveň spomenul konkrétne čísla – v Európe sa teraz celkovo vyrába 1,2 milióna ton primárneho hliníka s tým, že kvôli vysokým cenám elektriny bolo zastavených asi 1,5 milióna ton výrobných kapacít. Európa ale potrebuje 6 až 7 miliónov ton. Všetko ostatné sa na kontinent dováža z iných krajín. Žiarska fabrika pritom bola schopná vyrábať z európskej produkcie 17 až 20 percent, čo je približne do 200-tisíc ton hliníka.
Fico upozornil, že ekologická záťaž pri výrobe tejto strategickej suroviny je v Žiari päťkrát nižšia ako v iných krajinách. Napriek tomu sa žiarska produkcia stopla a až osemdesiat percent hliníka dovážame z celého sveta, pričom to spôsobuje znečisťovanie, aké si nevieme ani predstaviť.
Päťročné povolenkové prázdniny
Premiér zopakoval, že ceny elektrickej energie v Európe sú mimoriadne vysoké kvôli systému emisných povoleniek. Jedna sa pohybuje na úrovni do 90 eur a keďže v Slovalcu sú všetko elektrické pece, tá cena je nezvládnuteľná.
„Európsku komisiu preto musíme začať presviedčať, že toho zeleného šialenstva sa treba zbaviť. Nie je možné, aby sme kvôli ambicióznym klimatickým cieľom zatvárali zdravé, moderné a ekologické fabriky,“ tvrdí. Opäť pritom spomenul dva spôsoby, ako problém s cenami energie vyriešiť.
„Český premiér bude napríklad ponúkať možnosť v podobe zastropovania maximálnej ceny povolenky. Hovorí asi o tridsiatich či štyridsiatich eurách za jednu,“ vysvetlil Fico. „My komisii navrhneme, že Európa by si mala zobrať päťročné prázdniny, kedy by sa systém emisných povoleniek vôbec neaplikoval. To je ale beh na dlho, lebo dosiahnuť takúto dohodu bude náročné. Napriek tomu pošlem všetkým premiérom a predsedníčke Európskej komisie návrh postupu, čo by sme mali urobiť,“ hovorí. Poznamenal pritom, že ak nezačneme bojovať za nízke ceny energie, skončili sme.Čítajte aj Božik: Regulácia parkovania musí byť jasne stanovená legislatívnym rámcom
„Tých viac ako dvesto pecí tu môžu rozobrať a urobiť možno osemdesiat tenisových kurtov. Ale to asi nechceme,“ mieni premiér. „Slovensko potrebuje byť súčasťou výroby strategických surovín. Ak túto fabriku zatvárame kvôli ideologickým zeleným nezmyslom, je povinnosťou premiérov krajín, ktorí sa stretávajú s takýmto problémom, aby sa voči tomu postavili,“ doplnil.
Generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý ozrejmil, že aj keď je fabrika na prvý pohľad vypnutá, systémy bežia. „Stojí nás to veľké peniaze, ale reštart je možný. Veríme, že do leta sa nájde riešenie a v druhej polovici roka znovu odštartujeme výrobu,“ povedal. Vysvetlil, že momentálne majú ešte stále 180 zamestnancov, ktorí sa o fabriku starajú, lebo ju úplne nevypli.
„Hala, v ktorej stojíme, bola srdcom výroby primárneho hliníka. Máme odlieváreň, kde vytvárame samotný produkt a ktorá aj dnes beží – pretavujeme tam takzvaný procesný odpad od našich zákazníkov. Táto časť je málo významná, no tvorí obrovskú pridanú hodnotu. Tam je ten mozog, o tých ľudí nechceme prísť,“ objasnil s tým, že ich snahou je udržať si ich. Z dlhodobého hľadiska je to ale, bez spomínanej pomoci, nemožné. Ak sa to však podarí, opäť by prijali do päťsto ľudí.