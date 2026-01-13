Pravda Správy Domáce KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach

KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová (KDH) chce zaviesť psychologické vyšetrenie ako povinnú súčasť preventívnej prehliadky policajta. Navrhuje to v novele zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, ktorú predložila do parlamentu. Mieni, že by sa tak mohlo včasne zachytiť impulzívne správanie, syndróm vyhorenia, samovražedné riziká či agresívne tendencie.

13.01.2026 15:39
„Cieľom návrhu je zvýšiť bezpečnosť pri výkone štátnej služby, chrániť život a zdravie policajtov, ich kolegov a verejnosti a preventívne pôsobiť proti závažným negatívnym javom v ozbrojených zboroch zavedením povinného psychologického vyšetrenia ako neoddeliteľnej súčasti periodickej preventívnej lekárskej prehliadky,“ priblížila.

Predkladateľka pritom upozornila na to, že v posledných rokoch sa stupňovali prípady závažného násilia a tragédií, pri ktorých malo významnú úlohu zlyhanie psychickej stability policajtov. „Tieto udalosti poukazujú na nedostatočný systém včasnej identifikácie psychických rizík u príslušníkov ozbrojených zborov po ich prijatí do služobného pomeru,“ povedala.

Poukázala tiež na to, že výkon služby je spojený s dlhodobou psychickou záťažou, stresom aj nosením a používaním služobnej zbrane a rozhodovaním v krízových situáciách. „Napriek tomu sa súčasná zdravotná starostlivosť sústreďuje prevažne na fyzickú spôsobilosť, zatiaľ čo duševná kondícia policajtov nie je systematicky a pravidelne monitorovaná,“ dodala.

