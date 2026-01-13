KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach

„Cieľom návrhu je zvýšiť bezpečnosť pri výkone štátnej služby, chrániť život a zdravie policajtov, ich kolegov a verejnosti a preventívne pôsobiť proti závažným negatívnym javom v ozbrojených zboroch zavedením povinného psychologického vyšetrenia ako neoddeliteľnej súčasti periodickej preventívnej lekárskej prehliadky,“ priblížila.
Predkladateľka pritom upozornila na to, že v posledných rokoch sa stupňovali prípady závažného násilia a tragédií, pri ktorých malo významnú úlohu zlyhanie psychickej stability policajtov. „Tieto udalosti poukazujú na nedostatočný systém včasnej identifikácie psychických rizík u príslušníkov ozbrojených zborov po ich prijatí do služobného pomeru,“ povedala.
Poukázala tiež na to, že výkon služby je spojený s dlhodobou psychickou záťažou, stresom aj nosením a používaním služobnej zbrane a rozhodovaním v krízových situáciách. „Napriek tomu sa súčasná zdravotná starostlivosť sústreďuje prevažne na fyzickú spôsobilosť, zatiaľ čo duševná kondícia policajtov nie je systematicky a pravidelne monitorovaná,“ dodala.