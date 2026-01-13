Jozef Brhel, obžalovaný v kauze Mýtnik tvrdí, že ide o politicky motivovaný proces a odsúdený bol už vopred

Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia okrem Jozefa B. a jeho syna aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., niekdajší predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Všetci vinu odmietajú a žiadajú oslobodenie spod obžaloby.
Jozef Brhel je presvedčený, že ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho, vo väzbe bol nezákonne a už bol vraj vopred odsúdený. Prípravné konanie malo byť podľa neho poznačené závažným porušením jeho základných práv.
V utorok spochybňoval dôveryhodnosť svedkov obžaloby a podrobne sa venoval i podnikateľovi Michalovi S., ktorého firma Allexis mala profitovať z údajne predražených IT tendrov. Podľa Brhela klamal, aby mal výhody. Súdu pripomenul, že Michala S. vlani v októbri odsúdil ŠTS v tejto kauze na peňažný trest 500 000 eur. Obžaloba ho vinila z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Z posledného skutku ho však samosudca ŠTS oslobodil.
„Celá obžaloba predložená prokurátorom sa vlastne rozpadla na základe svedeckých výpovedí, znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov,“ konštatoval pre TASR Jozef Brhel mladší.
„Ekonomická štruktúra spoločnosti skupiny Allexis, z ktorej som bol ja obžalovaný, je absolútne štandardná, trhová. O jej zákonnosti rozhodol aj sudca, ktorý oslobodil Michala S. zo skutku legalizácie, ktorý som mal podľa obžaloby zdieľať s ním. Podnikateľské aktivity spoločnosti Allexis boli legitímne, transparentné a zákonné, čo potvrdili nezávislí experti,“ zdôraznil Brhel mladší.
Chystá sa poukázať na judikatúru Súdneho dvora EÚ a jeho rozhodnutie v prípade inej nadnárodnej spoločnosti, ktorá čelila žalobe za to, že sa mala podieľať na praní špinavých peňazí, respektíve vytvorení neštandardnej štruktúry. Podľa Brhela mladšieho Súdny dvor EÚ nevzhliadol žiadnu ilegálnosť konania tejto spoločnosti, ktorej štruktúru znalci ustanovili za identickú so spoločnosťou Allexis.
„Celé trestné konanie bolo motivované politickým zadaním vtedajšieho premiéra Igora Matoviča, ktorý dopredu odsúdil mňa a otca bez akýchkoľvek dôkazov,“ tvrdí Jozef Brhel mladší.
Prokurátor navrhuje pre Jozefa Brhela nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina Brhela. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.