Parkovacia politika podľa štátneho tajomníka Michala Kaliňáka potrebuje viaceré zmeny

Poukázal, že kontrola odhalila legislatívne nedostatky, mieru chybovosti na strane miest aj obcí, a tiež vytvorila priestor na ďalšie otázky, keďže samosprávam nemožno uprieť dobrý úmysel regulovať parkovanie v uliciach. „Optimálne nastavenie parkovania je o paragrafoch, lebo určujú rámec regulácie v mestách a obciach. To sa však musí pretaviť do zákonov, ktoré gestoruje napríklad rezort dopravy, ministerstvo financií aj náš rezort vnútra. Preto som rád, že na dnešnom rokovaní bola všeobecne prijatá moja ponuka na okrúhly stôl k tomu, čo a ako meniť či upraviť. Toto stretnutie pripravíme v krátkom čase a verím, že jeho závery budú sprevádzané užitočnými zmenami a vecnou diskusiou,“ vyjadril sa splnomocnenec vlády
V parlamente je už novela cestného zákona z dielne ministerstva vnútra, ktorá na niektoré nezrovnalosti reaguje. Taktiež novela zákona o obecnej polícii má pomôcť samosprávam v oblasti statickej aj dynamickej dopravy. Rezort vnútra spolupracuje aj s rezortom spravodlivosti na rozšírení portálu právnych predpisov SLOV-LEX. Na jednom mieste by tak mali byť zverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia samospráv, súčasťou budú aj vzorové nariadenia. „Aj toto umocní lepšie nastavenie samosprávnych zákonov a minimalizuje riziká rozporných parametrov. To všetko dokáže výrazne pomôcť práve v čase, keď sa blíži nové volebné obdobie komunálu,“ uzavrel Michal Kaliňák.