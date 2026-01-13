Cesty ako klzisko, nebezpečné úrazy aj paralyzované letisko. Ľadové peklo sa ešte neskončilo, výstrahy platia naďalej

Hoci diaľničiari nasadili v noci z pondelka na utorok do terénu desiatky ťažkých mechanizmov a použili vyše 600 ton posypových materiálov, na slovenských cestách sa to nezaobišlo bez nehôd a dozvukov silnej poľadovice a snehovej kalamity.
Zo stredísk v Malackách, Bratislave, Galante a Trnave nasadili na dopravné tepny Bratislavského a Trnavského kraja desiatky strojov a len v regióne juhozápadného Slovenska, kde bola situácia najhoršia, diaľničiari prešli v noci päť a pol tisíca kilometrov.
Ako priblížil šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček, s prípravami začali už v pondelok podvečer, keď preventívne posypávali cesty v Bratislave. Navyše, situáciu komplikovala aj maďarská diaľnica M 15 uzavretá pre vozidlá nad 7,5 tony, ktoré počas niekoľkých hodín museli čakať pred hraničným priechodom Čunovo/Rajka.
Polícia evidovala viac nehôd ako inokedy a vyzývala verejnosť, aby zvážila cestovanie. Počasie komplikovalo situáciu na cestách aj večer. Na ceste z obce Šaštín-Stráže do Petrovej Vsi zišlo auto mimo vozovky a na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince skončil mimo cesty kamión.Čítajte viac Poľadovica komplikuje dopravu aj u susedov, pražská záchranka aktivovala traumaplán. Schwechat prerušil prevádzku
Kolabovala MHD
Kolabujúca premávka skomplikovala situáciu aj kuriérom. Slovenská pošta predpoludním informovala, že sa jej nepodarí doručiť zásielky do všetkých lokalít a v bežnom čase. V obciach Rohožník a Sološnica nebolo ráno možné doručiť poštu vôbec. Pošta garantovala doručenie omeškaných zásielok po zlepšení poveternostných podmienok.
Dôsledky počasia pocítila tiež bratislavská MHD, mrznúci dážď spôsoboval problémy na trakčnom vedení a koľajach električiek. Napriek posypom sa na nich tvoril ľad a niektoré linky dočasne odstavili. Väčšina električkových spojov sa podľa imhd.sk napojila na svoje grafikony popoludní.
Viaceré prímestské autobusy vrátane spoja 610 zo smeru Malinovo – Zálesie – Ivanka pri Dunaji – Bratislava okolo ôsmej hodiny rannej, jazdili bez výrazného meškania.
Desiatky minút však meškali aj vlaky, niektoré medzištátne spoje vstupovali na Slovensko zo susedných štátov s viac ako 200-minútovým meškaním.
Končili na urgentoch
Nápor pacientov s úrazmi pošmyknutím pociťovali zdravotníci na urgentných príjmoch v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Len dopoludnia ich ošetrili viac ako 50, pričom prichádzali ďalší. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská, najčastejšie išlo o pomliaždeniny, podvrtnutia, tržné rany. Výnimkou neboli ani zlomeniny rúk a nôh či úrazy hlavy a chrbtice. Troch pacientov museli operovať.
Úrazom sa nevyhli ani deti. Na urgentnom príjme v Národnom ústave detských chorôb dopoludnia ošetrili šesť prípadov pádov detí prevažne v školskom veku, pričom jedno hospitalizovali.
V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach ošetrili od 6.00 do 13.00 hod. na urgentoch celkovo 13 pacientov. Prevažne išlo o poranenia horných a dolných končatín. „Dvaja pacienti utrpeli poranenie chrbtice. Ani v jednom prípade však nešlo o vážne zranenie,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová s tým, že napriek mrazivému počasiu v posledných dňoch neevidujú podchladených pacientov s omrzlinami.
Záchranári v utorok od 6.00 do 15.00 h zasahovali v súvislosti s počasím pri 128 úrazoch a 54 dopravných nehodách. Najviac úrazov evidovali v Bratislavskom kraji, najviac nehôd v Nitrianskom kraji.
Ochromené letisko
Problémy sa nevyhli ani Letisku Bratislava, kde zasadal kalamitný štáb, ktorý mal za úlohu posúdiť bezpečnosť letov. Nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe spôsobili, že letisko pôvodne uzavreli do 9.15 hod. a potom do 11.15 hod. Dráhy odmrazili zhruba pred jedenástou hodinou a prvé lietadlo vyštartovalo do cieľovej destinácie krátko pred poludním, no i tak bolo treba rátať s meškaním.
Ako uviedol pre Pravdu riaditeľ Letiska Bratislava Dušan Novota, podobná situácia bola aj vo Viedni. Niektoré linky od nás museli pristáť v Budapešti, no aj tam boli podmienky podľa jeho slov komplikované.
Nepriaznivé počasie však pokazilo plány cestujúcich. „Dnes sme sa mali vracať späť z Bratislavy do Košíc ranným letom o 6.30 hod., lenže pre nepriaznivé počasie bol let odložený. Najskôr o hodinu, potom o dve hodiny. Nakoniec sa to skončilo tak, že let bol zrušený a bola nám navrhnutá náhradná autobusová doprava, ktorá nám nie veľmi vyhovuje,“ uviedol pre Pravdu jeden z cestujúcich, ktorý vstával o štvrtej hodine ráno. Napokon sa rozhodol cestovať do metropoly východu vlakom. „Preto ideme vlakom, lebo je to pohodlnejšie,“ dodal.
Pár, ktorý sme stretli v odletovej hale, čakal na letecký spoj do Lutonu zhruba od šiestej hodiny ráno. „Mali sme letieť 9.45 hod. a teraz je naplánovaný až na 12.15 hod., takže nevieme či sa to podarí, no dúfam,“ priblížila nám cestujúca, ktorá sa chystala na Britské ostrovy s manželom. Ten doplnil, že komplikácie na vozovkách boli už od rána, keď sa vydali na cestu.
Viacerí, s ktorými sme sa zhovárali, sa chystali do Ríma. „My sme prišli pred chvíľou a vďaka počasiu sme vyrazili skôr, to znamená, že sme tu predčasne a stále dúfame, že odletíme,“ povedala nám cestujúca hovoriaca česky. Letisko Bratislava odporúčalo cestujúcim sledovať jeho webovú stránku, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuality o svojich odletoch.
Odlety s meškaním
Letisko Košice fungovalo od rána bez obmedzení, predpoludním sa tam teplota pohybovala okolo –10 °C. Ako spresnil hovorca Letiska Košice Juraj Toth, pre nepriaznivé počasie v Bratislave a vo Viedni bol v utorok zrušený ranný let spoločnosti Wizz Air Bratislava – Košice – Bratislava. Rovnako aj ranný odlet a popoludňajší prílet Austrian Airlines z Viedne.
„Všetkým cestujúcim boli poskytnuté poukazy na občerstvenie. Zároveň cestujúcim smerujúcim do Bratislavy bola poskytnutá náhradná autobusová doprava. Cestujúcim smerujúcim do Viedne boli ponúknuté náhradné možnosti letov,“ uviedol Toth pre Pravdu. Ostatné plánované lety štandardne vybavovali.
Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam bola vzletová a pristávacia dráha v Košiciach podľa hovorcu nepretržite udržiavaná v prevádzkyschopnom stave. „Dnešný pravidelný let spoločnosti Wizz Air z letiska Londýn Luton na Letisko Košice bezpečne pristál a následne aj odletel približne so 40-minútovým meškaním, ktoré bolo spôsobené odmrazovaním lietadla, ktoré komplikovalo neustále sneženie. Pravidelný let spoločnosti LOT Polish Airlines z Varšavy bezpečne pristál a následne bolo lietadlo vypravené na odlet do Varšavy bez komplikácií,“ vysvetlil.
Ako dodal, nepriaznivé poveternostné podmienky sa štandardne považujú za mimoriadne okolnosti. Cestujúci majú v takýchto prípadoch nárok na občerstvenie i zabezpečenie náhradnej prepravy, ale štandardne nie na finančnú kompenzáciu. S otázkami o aktuálnej situácii sme sa obrátili aj na Letisko Poprad, do uzávierky neodpovedalo.
Mimoriadna situácia
Pre snehovú kalamitu vyhlásili od nedele na viacerých miestach Žilinského kraja mimoriadnu situáciu. Konkrétne ide o obce Radôstka, Lutiše (okres Žilina) a Horný Vadačov, pričom platí aj vyhlásená mimoriadna situácia v celom okrese Čadca. Dotknuté sú aj obce Klokočov a Zborov nad Bystricou.
Ako informovalo ministerstvo vnútra, starostovia obcí a prednosta Okresného úradu v Čadci vyhlásili kalamitné stupne v súvislosti so situáciou na cestách.
„Hlavným dôvodom je, že sily a prostriedky bežnej zimnej údržby neboli schopné zabezpečiť takú prejazdnosť cestných komunikácií, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj plynulého výkonu činnosti zložiek integrovaného záchranného systému,“ informoval rezort.
Na komunikácie nasadili traktory s pluhmi a radlicami, bagre a nakladače na odhŕňanie snehu, posýpače, viacúčelové vozidlá s posypovou nadstavbou či snežné frézy, ako aj osobné a nákladné vozidlá.