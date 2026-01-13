Pravda Správy Domáce Harabin bude opäť kandidovať na prezidenta. Potvrdil to viac ako tri roky pred voľbami, uviedol aj dôvod

Bývalý sudca, exminister spravodlivosti a bývalý šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin vyhlásil, že sa opäť bude uchádzať o prezidentské kreslo.

13.01.2026 18:24
Harabin to uviedol pri odchode z budovy súdu po tom, ako Najvyšší súd SR potvrdil jeho nevinu vo veci schvaľovania ruského útoku na Ukrajinu.

Harabin sa o prezidentský post opakovane a neúspešne uchádzal, naposledy vlani. Vtedy skončil na treťom mieste za Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim, ktorí postúpili do druhého kola, pričom za prezidenta bol napokon zvolený Pellegrini. Harabin neúspešne kandidoval aj päť rokov predtým (v roku 2019), tiež vtedy skončil na treťom mieste a do druhého kola prezidentských volieb nepostúpil.

Pri odchode z budovy súdu Harabin uviedol, že v oboch týchto voľbách zvíťazil on, čo tvrdil i v minulosti. Avizovanú kandidatúru podľa portálu aktuality zdôvodnil tým, že v súčasnosti podľa neho máme „amerického prezidenta“.

