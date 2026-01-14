Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac. Šaškove argumenty sú absurdné, tvrdí PS

„Zníženie limitu spoluúčasti považujeme za mimoriadne škodlivý návrh. Ťažko zdravotne postihnutí a seniori majú často nízke príjmy a zároveň trpia chronickými ochoreniami, čo znamená, že lieky potrebujú pravidelne a dlhodobo,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Oskar Dvořák (PS).
Poslanec tiež doplnil, že zrušenie limitu spoluúčasti by predstavovalo pre rodičov detí s dlhodobými zdravotnými problémami ďalšiu finančnú záťaž. Zvýšenie doplatkov o desiatky až stovky eur je pre obyvateľov Slovenska podľa neho neúnosné.
„Argument ministra Šaška, že ide o úsporu potrebnú na financovanie inovatívnych liekov, je absurdný. Nemôže presúvať finančnú záťaž na ľudí, ktorí si ju nemôžu dovoliť. Lieky pre týchto pacientov nie sú nadštandardom, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre dôstojný život,“ vyhlásil. Prehĺbi sa podľa neho aj nerovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti.Čítajte viac Sociálne dávky v EÚ sa výrazne líšia. Slovensko je pod priemerom, Rakúsko patrí medzi najštedrejšie krajiny