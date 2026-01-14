Pravda Správy Domáce Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac. Šaškove argumenty sú absurdné, tvrdí PS

Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac. Šaškove argumenty sú absurdné, tvrdí PS

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) navrhuje v novej rozpočtovej vyhláške znížiť ochranné limity na doplatky na lieky. Mohlo by to znamenať, že seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by po novom mohli za lieky doplácať viac o desiatky či stovky eur. Upozornilo na to opozičné Progresívne Slovensko, podľa ktorého tým rezort siaha najzraniteľnejším skupinám do peňaženiek.

14.01.2026 09:50
debata
Progresívci považujú návrh na nový trestný čin za protiústavný nezmysel
Video
Opozičné hnutie PS považuje návrh na zavedenie nového trestného činu popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne za protiústavný nezmysel. / Zdroj: ta3

„Zníženie limitu spoluúčasti považujeme za mimoriadne škodlivý návrh. Ťažko zdravotne postihnutí a seniori majú často nízke príjmy a zároveň trpia chronickými ochoreniami, čo znamená, že lieky potrebujú pravidelne a dlhodobo,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Oskar Dvořák (PS).

Poslanec tiež doplnil, že zrušenie limitu spoluúčasti by predstavovalo pre rodičov detí s dlhodobými zdravotnými problémami ďalšiu finančnú záťaž. Zvýšenie doplatkov o desiatky až stovky eur je pre obyvateľov Slovenska podľa neho neúnosné.

„Argument ministra Šaška, že ide o úsporu potrebnú na financovanie inovatívnych liekov, je absurdný. Nemôže presúvať finančnú záťaž na ľudí, ktorí si ju nemôžu dovoliť. Lieky pre týchto pacientov nie sú nadštandardom, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre dôstojný život,“ vyhlásil. Prehĺbi sa podľa neho aj nerovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

dôchodcovia, seniori, manželia Čítajte viac Sociálne dávky v EÚ sa výrazne líšia. Slovensko je pod priemerom, Rakúsko patrí medzi najštedrejšie krajiny
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ministerstvo zdravotníctva #Progresívne Slovensko #Kamil Šaško
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"